Alfonso Signorini, il compenso a sei zeri! | La cifra che sconvolge il pubblico

Alfonso Signorini è sicuramente uno dei più controversi personaggi della televisione italiana. Dopo le frasi scandalo al Grande Fratello Vip, ancora una volta torna a far parlare di sé per un affare che gli ha fatto guadagnare una cifra da capogiro!

Signorini non è certamente una persona che si tiene lontano dai riflettori, né per quanto riguarda la sua vita privata, né tantomeno su faccende che interessano la sua carriera.

Alfonso parla chiaramente anche di episodi complessi. Sappiamo infatti che in passato Signorini ha dovuto lottare con una lunga malattia, La leucemia mieloide. Dopo un duro periodo di pesanti cure mirate, il conduttore pian piano trova l’uscita del tunnel e guarisce del tutto.

E’ noto inoltre il suo ormai celebre coming out (forse uno dei primi) e, ancora oggi, Alfonso non perde occasione per rimarcare la sua sessualità con pungenti battute e maliziosi apprezzamenti verso ragazzi del mondo dello spettacolo e non.

Alfonso Signorini in passato è stato legato a Paolo Galimberti, ex presidente di Confcommercio e socio di Euronics. Oggi ha un fidanzato di nome Paolo reso pubblico grazie a Silvia Toffanin che lo ha intervistato recentemente a Verissimo.

Da docente a conduttore pop: la carriera di Alfonso

La sua vita lavorativa rispecchia la personalità eclettica del noto presentatore. Oggi è sulla vetta del successo televisivo, seguito da milioni di telespettatori con il suo Grande Fratello Vip, che ha voluto personalizzare e rendere molto più lungo e intrigante.

Alfonso Signorini inizia la sua vita professionale come docente, ma viene attratto da subito dal mondo del giornalismo. Avvia diverse collaborazioni con quotidiani, dapprima regionali e successivamente a carattere nazionale.

Intraprende la sua esperienza nelle riviste patinate lavorando con Panorama e specializzandosi nelle notizie di gossip. Da qui il passo è stato breve e, dopo poco, Alfonso si trova a ricoprire la carica di vice direttore della rivista dalla linea più leggera, Chi.

Nel 2006 diventa direttore della testata giornalistica, dando un volto nuovo e più sbarazzino al settimanale. La sua carriera prosegue fino al 2008, quando diventa direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

Il debutto in tv avviene nel 2002 e lo troviamo tra gli ospiti fissi della trasmissione di Rai 2 Chiambretti c’è. Il ruolo dell’opinionista gli si addice e presto guadagna una poltrona nel popolarissimo programma L’Isola dei Famosi.

Ma la scalata di Signorini non si arresta e nel 2005 conduce, a fianco di Paola Perego, Verissimo e, nello stesso anno, entra nel frizzante cast di Scherzi a Parte.

Dal 2008 al 2012 Alfonso Signorini è opinionista del Grande Fratello capitanato da Alessia Marcuzzi. Nel 2016 ripete l’esperienza ma questa volta nell’edizione riservata ai volti famosi del mondo dello spettacolo.

Il contratto che lo ha arricchito

Il giornalista e conduttore è ormai al timone del reality show Grande Fratello VIP dal 2020, quando ottiene la conduzione del GF 5.

Si è appena conclusa la fortunatissima sesta stagione del programma e già il web ha avuto modo di indignarsi per una notizia resa nota da una pagina Instagram che indaga sui personaggi pubblici. La polemica gira intorno al fatto che l’ex direttore di Chi avrebbe percepito un cachet pari a più di un milione di euro.

E’ certo che in questo periodo di crisi la notizia abbia fatto scandalizzare l’opinione pubblica La professionalità del conduttore, bisogna ammetterlo, si è però contraddistinta e Alfonso si è sempre riuscito a divincolare nelle situazioni più intricate e compromettenti.