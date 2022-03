Flavio Briatore, non immaginereste mai cos’ha preso la Gregoraci quando gli ha offerto da bere per la prima volta

Molto attaccata alle sue origini, si dice che Elisabetta rimproverasse Flavio in dialetto calabrese quando la faceva arrabbiare

Negli anni, è stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico. In quel momento, infatti, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale. Questa è la fine. Ma sapete come tutto ebbe inizio. Sapete come i due si conobbero e come Elisabetta conquistò Flavio?

Ne ha fatta di strada Elisabetta. Dalla nativa Calabria, Soverato, per la precisione, costa ionica in provincia di Catanzaro. La bella Elisabetta ha appena compiuto 42 anni. Elisabetta Gregoraci ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Alle spalle ha anche alcune interpretazioni cinematografiche. Tra queste ricordiamo “C’era un cinese in coma” (2000) di Carlo Verdone, “Made in China napoletano” (2017) di Simone Schettino e “Aspromonte – La terra degli ultimi” (2019) di Mimmo Calopresti.

Per quanto concerne le trasmissioni televisive, la sua presenza più longeva è quella alla conduzione di “Made in Sud”, dal 2012 al 2019. Nel 2020 ha anche partecipato al “Grande Fratello VIP”. E qualche mese fa l’abbiamo rivista sugli schermi alla conduzione della nuova edizione di “Scherzi a parte”, insieme a Enrico Papi.

Come ha conquistato Flavio?

Insomma, la bellezza c’è. E la carriera pure. Ma, come dicevamo molta della fama di Elisabetta è dovuta proprio all’unione con Flavio Briatore. Con cui, peraltro, i rapporti sembrano essere buoni. I due, infatti, hanno trascorso le vacanze natalizie in Kenya, insieme a Nathan Falco. E negli ultimi tempi spesso si sono mostrati insieme sui social.

Molto affezionata alle proprie origini, il loro yacht, negli anni, è stato spesso avvistato al largo delle coste calabresi. E si dice che Elisabetta rimproverasse Flavio in dialetto calabrese quando la faceva arrabbiare. Ma non vi abbiamo ancora detto come l’ha conquistato.

Scollatura profonda? Lingerie sexy? Tacchi alti? Ma quando mai! Secondo la leggenda (che però sarebbe più di una leggenda), con una camomilla. Ebbene sì, arriva la conferma dalle parole vive: “Appena ci siamo conosciuti mi ha offerto da bere e ho accettato di bere una camomilla”. Strano, stranissimo. Ma vero!