Levante, affronta la grande paura..e lo fa a modo suo! Con lo stile che la rende unica

Giovane, ma già con una carriera importante, per avvicinarsi ai grandi della tradizione musicale siciliana come Battiato e Consoli

Con la sua musica indie è entrata ormai nel novero dei grandi artisti siciliani. Capaci di far innamorare, con i propri testi e le proprie melodie, il pubblico nazionale. Da poco mamma. Proprio insieme alla piccola, Alma Futura, lancia un forte messaggio.

Giovane, Levante. Ma già con una carriera significativa alle spalle. E lavora per avvicinarsi alla grandezza di nomi storici della musica siciliana, l’indimenticato e indimenticabile Franco Battiato e l’intensa Carmen Consoli. Claudia Lagona, in arte Levante, non è da meno. La sua carriera è in costante ascesa.

Proprio Carmen Consoli è uno dei riferimenti musicali di Levante. Non solo l’artista catanese, ma anche rockstar come Janis Joplin e Alanis Morrissette o mostri sacri della musica italiana come Mina. 34enne nata a Caltagirone, muove i suoi primissimi passi sul palco aprendo i concerti di Max Gazzè. Siamo nel 2014.

Giovanissima, conquista tutti con la sua bravura, la sua bellezza e la sua presenza scenica sul palco. Ed è proprio del 2014 il suo primo album, “Manuale distruzione”, che è subito un grande successo, tanto da essere premiato come “migliore opera prima” dall’Academy Medimex.

Seguiranno altri tre album nella carriera di Levante: “Abbi cura di te”, del 2015, “Nel caos di stanze stupefacenti”, del 2017, e “Magmamemoria, del 2019. Non solo cantautrice, dato che Il 19 gennaio 2017 esce il primo romanzo della cantante, intitolato “Se non ti vedo non esisti”, ed edito da Rizzoli.

“Rispondiamo con la vita e col futuro”

Come detto, il percorso artistico e i testi di Levante sono influenzati anche dal suo vissuto, personale e sentimentale. Nel settembre 2015 Levante ha sposato Simone Cogo, disc jockey e polistrumentista dei The Bloody Beetroots, a Castell’Alfero. I due si separano neanche due anni dopo, siamo quindi nel maggio del 2017. Successivamente ha intrapreso una relazione con il cantautore Diodato, conclusasi nel 2019.

Ha un compagno da due anni circa e recentemente ha dato alla luce la bellissima Alma Futura. Proprio insieme alla piccola, Levante è in posa in uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram. Maglietta nera ed enorme cappello marrone addosso.

Levante allatta la piccola Alma Futura e condivide la foto con i followers. Ma non per mera ostentazione di un attimo personale, di una gioia privata. Ma anche per lanciare un messaggio forte. In un momento in cui, come sappiamo, il mondo è scosso da guerra e sofferenza.

“Rispondiamo con la vita e col futuro” scrive nel messaggio che accompagna la tenerissima foto.