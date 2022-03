Sabrina Salerno, la lingerie di pizzo non contiene le sue forme esplosive | E’ da infarto!

Scoperta dal dj e talent scout, Claudio Cecchetto, sbanca negli anni ’80 e ’90. E, ancora oggi, fa impazzire tutti con le sue misure

54nne il 15 marzo. Chi l’avrebbe mai detto. Con quel fisico da urlo… Sabrina Salerno e il suo compleanno. Ma è lei, ancora una volta, a farci un regalo graditissimo. Le foto in bianco e nero pubblicate su Instagram sono qualcosa di paradisiaco.

Eh già, perché da qualche anno è sui social che impazza. Ha avuto il merito di saper sfruttare al meglio le potenzialità di questo strumento. Per superare un periodo di appannamento della carriera. Invece, oggi, è più famosa e apprezzata che mai.

Su Instagram, la bella Sabrina Salerno ha una platea enorme di affezionati. Tra i suoi followers su Instagram (oltre un milione), non solo italiani. Ma persone (e molti uomini, ovviamente), da tutto il mondo. La ammirano in tutta la sua bellezza di splendida ultracinquantenne.

Dopo il successo negli anni ’80 e ’90, da alcuni anni Sabrina Salerno è ritornata in auge. Lo ha fatto proprio grazie ai social. E’ stata bravissima a incanalare bene le nuove tendenze e a ritornare quella grande icona che era negli anni ’80. Ovviamente, molto ha aiutato anche la sua avvenenza e la sua spigliatezza. Sabrina sa sempre come colpire l’attenzione. Sia con le sue capacità artistiche sia con quelle fisiche.

Sabrina Salerno, splendida 54enne

Scoperta dal dj e talent scout, Claudio Cecchetto. In quegli anni sbanca come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa.

Tra i suoi album, ricordiamo “Sabrina”, “Super Sabrina” e “Over The Pop”. Ma ancor più conosciuti i singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)”. Non solo musica. Le sue forme e la sua avvenenza la portano anche al cinema, in diverse commedie del periodo. Due anni fa, il ritorno sul grande schermo con “Modalità aereo” di Fausto Brizzi.

E, quindi, ha saputo rilanciare benissimo la sua immagine e il suo percorso professionale, anche e soprattutto grazie ai social network. Dove ci aggiorna su tutti gli sviluppi, dove condivide attimi di vita. Ma dove, soprattutto, mostra se stessa. In tutto il suo splendore.

Ed è così anche in uno degli ultimi post pubblicati, di avvicinamento al suo 54esimo compleanno. Foto in bianco e nero da urlo. Sguardo magnetico, mano tra i capelli, ma, soprattutto, un intimo di colore nero, sotto una camicia totalmente aperta.

E quelle misure da maggiorata che fanno impazzire, anche questa volta, i suoi innumerevoli fan. Per non parlare del lato b… Nonostante il compleanno, il regalo, ancora una volta, ce lo fa lei.