Totti, anche in casa del capitano è arrivata questa moda | Il tema della festa di Isabel è pazzesco!

E’ di pochi giorni fa l’indiscrezione di una presunta separazione della coppia più famosa d’Italia. Totti ha voluto smentire la notizia, prima sui social e poi facendosi vedere, insieme a Ilary, alla festa più glamour dell’anno: quella di sua figlia Isabel!

Francesco Totti é indubbiamente un personaggio che attira su di sé le attenzioni delle maggiori riviste patinate italiane. Sia per suoi progetti lavorativi che spesso riguardano il mondo del calcio, sia per i molteplici gesti di solidarietà che il “capitano” non si risparmia di compiere, sia per le inevitabili voci che riguardano la sua vita privata.

E’ ancora negli occhi di tutti la diretta del matrimonio con Ilary Blasi, che sfoggiava già un bel pancino, seguita dal pubblico al pari del matrimonio regale di William e Kate.

I due, forse per prevenire maliziosi pettegolezzi sul loro conto, hanno sempre anticipato la stampa, rendendo pubblici le loro vicende familiari più importanti e tenendo gelosamente nascosti i momenti più intimi.

Cristian, Chanel e Isabel: gli eredi di Totti

Ecco quindi che hanno appassionato milioni di persone le nascite dei figli, dai nomi esotici, del calciatore e dell’ex letterina.

Il primogenito Cristian, nato nel 2005, attira su di sé la curiosità soprattutto dei tifosi che scommettono in un suo futuro nel mondo del calcio. L’ormai adolescente Chanel, più piccola di suo fratello di due anni, muove i suoi primi passi nel mondo dei social, sempre sotto l’occhio vigile del gelosissimo Francesco.

E poi c’è la piccola Isabel, nata il 10 Marzo 2016. Il suo arrivo ha sicuramente riempito il cuore di tutta la famiglia che le riserva particolari attenzioni e continui gesti d’amore.

La presunta crisi della coppia

Ultimamente la serenità familiare del Pupone è stata messa a dura prova dal trapelare di notizie (fake news?) sulla loro imminente rottura. Mentre l’idolo dei romanisti, si è affrettato a smentire, Ilary, impegnata nella preparazione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, ha risposto sui social, solo con una linguaccia.

La bella conduttrice che Totti aveva notato vent’anni fa nel cast di Passaparola, sembra non farsi scalfire dal gossip dopo essere riuscita a guadagnarsi un solido posto nel mondo della Tv; la ricordiamo a Che tempo che fa e poi, ovviamente alla guida del Grande Fratello VIP.

Lo strepitoso party di tendenza

Francesco Totti e la bellissima Ilary, hanno chiuso definitivamente la bocca alle malelingue organizzando insieme la festa all’ultima moda della piccola di casa.

Lo scenario è mozzafiato! Entrando nella location sembra di essere catapultati in un mondo fantastico! Il leitmotiv della festa è ispirato all’ultima passione dei ragazzi: il Pop it, il coloratissimo gioco diventato celebre grazie al popolare social TikTok, formato da una serie di palline da schiacciare.

Francesco ha postato uno scatto che lo vede vicino alla moglie e all’organizzatrice dell’evento che ha reso possibile questa magia.

La bambina, c’è da giurarlo, sarà stata al settimo cielo e la famiglia, finalmente avrà goduto di momenti di pura felicità!