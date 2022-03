Vittorio Sgarbi, esce fuori il suo orgoglio | Celebra l’opera d’arte più importante che lui abbia mai fatto

E’ un post insolito quello pubblicato su Instagram dal vulcanico Vittorio. Una tenerezza cui non ci ha abituato in questi anni

Oggi 69enne. Di Vittorio Sgarbi sappiamo molto. La sua attività di critico letterario. Ma anche la sua lunga carriera politica. E poi, ancora, le sue sfuriate in televisione. Per lui anche delle esperienze teatrali. Ma sapevate anche che ha una figlia bellissima? E che si è recentemente “sposata”…

Vittorio Sgarbi, quindi, è un fine intellettuale. Critico d’arte tra i più apprezzati al mondo, con decine di pubblicazioni. È stato più volte membro del Parlamento e di diverse amministrazioni comunali, tra le quali quella di Milano.

Ma ha ricoperto anche il ruolo di assessore regionale. E anche di sindaco. E’ stato infatti sindaco di Salemi, in Sicilia, dal 30 giugno 2008 al 15 febbraio 2012. Dall’11 giugno 2018 è sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo.

Ovviamente, per quanto riguarda il grande pubblico – magari poco avvezzo ad arte e politica – Vittorio Sgarbi è famoso soprattutto per la sua assidua presenza in televisione.

Ricorderete la sua fascia giornaliera, sulle reti Mediaset, con i suoi “Sgarbi Quotidiani”. Famoso per le sue sfuriate in televisione, a partire dagli anni ’90. Resterà nella storia della televisione la sua rissa, davanti a Giuliano Ferrara, con Roberto D’Agostino. Bicchieri d’acqua addosso e schiaffi. Negli anni ha continuato. Celebri le sue serie infinite ripetute con “capra” o con “pagato”. Oppure quando ha reso famoso ai più Geminello Alvi.

Il “matrimonio” della figlia

Soprattutto negli scorsi anni, a Vittorio Sgarbi sono stati attribuiti diversi flirt. Una nomea, quella del critico d’arte, di latin lover e tombeur de femme. Dal 1998 è legato a Sabrina Colle, sebbene abbiano un’unione “aperta”.

Celibe, ha riconosciuto due figli. Nel 2011 la Corte d’appello di Ancona gli attribuisce la paternità di un terzo figlio, un’adolescente di tredici anni, avuta da una cantante lirica. Ed è proprio la figlia Evelina Sgarbi la protagonista di uno degli ultimi post pubblicati su Instagram dal vulcanico Vittorio.

L’atmosfera è bucolica e vediamo una giovane donna, dai lineamenti molto aggraziati e delicati, immersa nel verde. E’ vestita di bianco. Non guarda fisso l’obiettivo. Il suo sguardo è altrove, o rivolto verso il basso. A volte gli occhi sono chiusi.

Così, quindi, Vittorio Sgarbi celebra la figlia Evelina: “Mia figlia si sposa con la Natura” scrive nel messaggio di accompagnamento alle foto pubblicate.