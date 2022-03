Anna Falchi, avete mai visto la figlia? Incredibile, sono due gocce d’acqua!

E’ raro vedere delle immagini della vita privata di Anna Falchi. Almeno in questo ultimo periodo! Ma negli ultimi giorni la showgirl si è lasciata andare e ha pubblicato uno splendido scatto che la ritrae con sua figlia Alyssa.

Anna Falchi è da poco tornata sulla cresta dell’onda grazie alla conduzione della programma I Fatti Vostri, che la vede impegnata ad intrattenere il pubblico della mattina a fianco di Salvo Sottile.

La bella conduttrice sembra aver deciso di riprendere in mano la sua carriera televisiva da troppo tempo abbandonata per seguire la crescita della tanto amata figlia Alyssa.

I suoi esordi sono stati nel mondo della moda. Dapprima la ricordiamo al secondo posto di Miss Italia e da quel momento sono molte le collaborazioni con grandissimi brand che la lanciano soprattutto in importanti campagne pubblicitarie.

E’ dopo la partecipazione al film comico Nel Continente Nero al fianco di Diego Abatantuono, che si consolida la sua carriera cinematografica e televisiva. Anna diventa uno dei volti più richiesti del piccolo e grande schermo, dove interpreta, ruoli comici e al tempo stesso sexy.

Dopo le infuocate relazioni con Fiorello e Max Biaggi, la Falchi sembra mettere la testa a posto e sposa il noto finanziere ed imprenditore Stefano Ricucci. Il seguito della storia è noto quasi a tutti!

Il crac finanziario che l’ha travolta

L’immobiliarista ed ex odontotecnico viene coinvolto nello scandalo ormai famoso con l’appellativo i furbetti del quartierino e accusato di aggiotaggio e bancarotta fraudolenta. Anna parla di quel momento definendolo il periodo più bello e nello stesso tempo più brutto della sua vita.

La Falchi si è vista coinvolgere in un affare più grande di lei in cui si sentiva fuori posto. Fu coinvolta in prima persona nell’operazione e infangata più volte grazie a numerose intercettazioni. Da quel momento inizia per l’attrice un periodo di chiusura che la vede allontanarsi drasticamente dalle apparizioni pubbliche.

Anna Falchi ha vissuto la situazione in maniera drammatica. Si è sentita, a suo dire un’appestata e c’è voluto molto tempo prima che abbia capito che gli errori del marito non potevano ricadere sulla sua carriera professionale.

Dopo Ricucci, Anna gira decisamente pagina e si fidanza con l’imprenditore Danny Montesi con cui avrà una figlia, Alyssa Montesi. La storia si conclude in poco tempo e oggi la Falchi è felicemente accompagnata al deputato di Forza Italia, Andrea Ruggeri.

Il rapporto con sua figlia Alyssa

La conduttrice, scottata dalle brutte vicende che ha vissuto, ha deciso di dedicarsi personalmente alla crescita della sua bambina. Ormai Alyssa è cresciuta e sta entrando nel complicato periodo dell’adolescenza.

La Falchi, d’altronde, è sempre stata una mamma attenta e presente durante l’infanzia di sua figlia. Lo dimostrano anche le foto che l’ex modella ha pubblicato sulle sue seguitissime pagine social.

Il tenero scatto che mostra ai suoi followers la ritrae in un’amorevole abbraccio con il suo amore più grande. Dallo sguardo complice tra le due, trapela il feeling che hanno costruito negli anni, che resiste anche alle continue trasferte che portano Anna frequentemente lontano da casa.