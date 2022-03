Eva Henger, ennesimo scontro con la figlia Mercedesz | Ormai sono ai ferri corti

Entrambe bellissime. Le due continuano a punzecchiarsi. Ecco le tappe di un rapporto conflittuale da sempre

Da sempre, non hanno affatto un rapporto idilliaco. Ma negli ultimi tempi sembrano essersi acuiti i contrasti tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. Ripercorriamo insieme le tappe di un rapporto assai difficile.

Oggi 49enne, Eva Henger è una delle pornostar (oggi ex pornostar) più note della generazione successiva ai miti Moana Pozzi, Cicciolina e Selen. Di nazionalità ungherese, ma naturalizzata italiana, ha fatto fortuna soprattutto nel nostro Paese.

Negli anni, infatti, oltre alla carriera nel mondo dell’hard, è diventata un personaggio televisivo anche sulle reti e nelle trasmissioni generaliste. Eppure, la sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia recitando in diversi episodi della nota serie “L’ispettore Derrick”.

Ma è ovviamente l’incontro con il futuro marito Riccardo Schicchi ad aprirle le porte nel mondo del cinema porno. Il debutto è del 1993, in un film in cui vediamo anche il celeberrimo Rocco Siffredi. Anche mentre si dedica al porno, comunque, sfila per diversi brand importanti della moda.

Tralasciando la lunghissima serie di film hard, la vediamo anche in diversi film, non solo comici e non solo italiani. Qualche titolo: “Fantozzi – Il ritorno” (1996), “E adesso sesso” (2001), “Le barzellette” (2004), “Torno a vivere da solo” (2008). Ma vi sorprenderà sapere che la bella Eva Henger è anche nel cast del film “Gangs of New York”, di Martin Scorsese, nel 2002.

Il rapporto con la figlia Mercedesz

Dicevamo, quindi, di una carriera anche nella televisione. Con diverse partecipazioni, tra cui “Ciao Darwin”, ma anche “Stracult”, “Convenscion”. Gli anni di maggiore presenza sono i primi anni 2000. Partecipa anche, con vari ruoli, a diversi reality, tra cui “La fattoria”, il “Grande Fratello” e “L’isola dei famosi”.

Così come è un personaggio ormai molto famoso nella televisione italiana la figlia di Eva, Mercedesz Henger, oggi 30enne. Inutile dirvi che, anche lei, è bellissima come mamma Eva. E che deve la sua notorietà, oltre che a una serie di servizi fotografici spesso senza veli, anche alla partecipazione a reality come “L’isola dei famosi”.

Tra le due, comunque, i rapporti sono stati sempre un po’ tesi e conflittuali. “Oggi tra noi non c’è più alcun tipo di rapporto, ma per me va bene così” ha detto qualche tempo fa Eva Henger, commentando anche l’aspetto fisico della figlia, divenuta, negli anni, una palestrata.

“Non la sento da mesi e mi sta bene così. Mi spiace dirlo ma io sono molto più serena” ha replicato Mercedesz Henger. Ricordando, anche, che quando era più piccola, mamma Eva sarebbe stata molto intransigente su alcuni difetti tipici dell’età adolescenziale, quali il sovrappeso e l’acne. “Io vado avanti per la mia strada e spero che lei la finisca e faccia lo stesso” ha concluso Mercedesz.