Luca Argentero, la sconvolgente rivelazione | Quel particolare che non ci si aspetterebbe mai da lui

Oggi Luca Argentero è un attore di successo, diventato popolare grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello” (versione nip) nel 2003, edizione vinta da Floriana Secondi. Nonostante i risultati ottenuti in carriera, il suo carattere non è cambiato.

Si sta per concludere la seconda stagione di “DOC – Nelle tue mani”, che si è dimostrata una delle fiction di maggiore successo targate Rai, in grado di catalizzare l’attenzione di milioni di persone. Proprio per questo l’idea che gli sceneggiatori possano mettere in cantiere una terza stagione non è da escludere. Del resto, anche il suo protagonista, Luca Argentero, si è detto favorevole.

La popolarità non ha però cambiato minimamente l’attore, che continua a essere riservato e attento a tutelare la sua vita privata. Questa idea è confermata da una scelta fatta insieme alla moglie Cristina Marino: i due hanno deciso di non mostrare sui social foto in cui appare visibile il video della loro bambina, Nina Speranza.

Quella parte del suo carattere che non ci si aspetta

Si pensa spesso che i personaggi famosi tendano a essere presuntuosi e poco attenti all’interesse dei fan, nonostante sia proprio di quest’ultimi gran parte del merito del loro successo. Fortunatamente, però, esistono delle eccezioni. E una di queste è rappresentata da uno degli attori più popolari del momento: Luca Argentero.

“Doc“, questo il nome che sta interpretando in questo periodo nella fiction omonima, non sembra essere cambiato da quando ha conquistato l’affetto del pubblico. L’artista piemontese, infatti, sembra non essersi ancora abituato all’idea di essere riconosciuto e apprezzato dai suoi fan anche quando ha la possibilità di incontrarli per caso.

Sul set lui appare spigliato e sicuro di sè, ma nella vita quotidiana è totalmente l’opposto. Luca è davvero timidissimo e non è cambiato nel corso degli anni, lo fa solo quando si trova a dover interpretare un personaggio.

LEGGI ANCHE >>> Luca Argentero, come sono ora i rapporti con la sua ex Myriam Catania?

Ben diversa è invece la gestione del suo rapporto con la sua Cristina, che lo ha fatto sentire completamente realizzato: “Stiamo andando avanti nel migliore dei modi, il segreto di questo è proprio Cristina – ha raccontato lui a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Lei è una madre fantastica e una donna meravigliosa. Ha vissuto tutto questo in un anno così difficile”.