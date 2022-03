Regina Elisabetta, derisa da una delle star più in voga del momento | Si tratta di oltraggio!

Essere una delle star più in crescita sul panorama internazionale può consentirti anche di prendere in giro la sovrana più longeva

Oltraggio! Raramente avevamo visto la Regina Elisabetta derisa con una simile cattiveria. Eppure, essere delle star di livello mondiali, consente di fare anche questo. Guardate cosa abbiamo trovato sul profilo Instagram di una celebrità internazionale.

Oggi 95enne, la Regina Elisabetta è probabilmente la sovrana più longeva del mondo. Non solo per la sua veneranda età, ma anche perché è in carica dalla morte del padre. Siamo al 6 febbraio 1952. Figlia maggiore del Duca di York, che in seguito diventerà re con il nome di Giorgio VI, e di sua moglie Elisabetta, prima Duchessa di York e poi regina consorte, divenne erede al trono nel 1936, anno dell’abdicazione di suo zio Edoardo VIII.

Un regno lunghissimo, quello della Regina Elisabetta. Che ha superato varie epoche, ha visto cambiare il mondo. Ha visto spegnersi le persone a lei vicine. Dalla tragica morte di Lady Diana, con cui, tuttavia, mai ebbe un rapporto idilliaco. Alle morti della sorella Margaret, avvenuta nel 2002. E, più recentemente, del compagno di una vita, il principe Filippo, che si è spento nell’aprile del 2021.

Anche sulla Regina Elisabetta, negli ultimi mesi, sono circolate voci preoccupanti circa lo stato di salute. Ma questo, evidentemente, non ha impedito al nostro cantante di fama internazionale di prendersi gioco della sovrana.

Lo sfottò alla Regina

Stiamo parlando infatti di uno degli artisti in maggiore ascesa nel genere del reggaeton, che negli ultimi anni è diventato il preferito delle nuove generazioni. La sua stella è in grande ascesa. E, infatti, negli anni, collabora con artisti del calibro di Ricky Martin, ma anche Shakira, con le hit “Chantaje” e “Clandestino”.

E, più recentemente, nel 2022, persino con Jennifer Lopez. Il successo, quindi, travalica i confini dell’America Latina e diventa internazionale.

Il nostro protagonista è lui: Maluma. Pseudonimo di Juan Luis Londoño Arias, Maluma ha compiuto 28 anni da qualche settimana: cantautore e personaggio televisivo colombiano che, nonostante la giovane età, è ormai una certezza della musica, non solo latina, ma anche internazionale.

Vincitore di un Latin Grammy Award su nove nomination, ha venduto in tutto il mondo 18 milioni di copie tra singoli e album, affermandosi come uno degli artisti di maggior successo ed influenza della musica latinoamericana urban.

E così, quindi, può permettersi di deridere la sovrana d’Inghilterra. In un post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, Maluma condivide una foto in cui, da un lato c’è lui, dall’altro proprio la Regina Elisabetta.

Un parallelismo nel look: cappottino color beige e fazzoletto variopinto legato al collo, che accomuna i due. Sfottò alla Regina o autoironia?