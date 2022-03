Soleil, non solo successo e popolarità | Il retroscena di tanta sofferenza

Soleil è molto legata alla mamma Wendy Kay. Insieme hanno partecipato anche a Pechino Express. Ecco il racconto toccante

Gossip, reality show, ovviamente foto e set fotografici. Per questo è famosa Soleil Stasi. Ma recentemente abbiamo appreso anche un dettaglio molto tenero della vita della modella e influencer.

Soleil Anastasia Sorgè meglio conosciuta semplicemente come Solei Stasi è una modella, showgirl e influencer. E’ nata a Los Angeles nel 1994, ma il grosso della fortuna l’ha fatto in Italia. A cominciare dalla sua presenza, come corteggiatrice, nel fortunato format Mediaset di Maria De Filippi, “Uomini e donne”. Lì Soleil si è fatta conoscere. Lì, pian piano è diventata famosa.

E ha trovato anche l’amore. Con Luca Onestini, una storia d’amore intensa e seguita da tutti noi. Che, però, è finita, male. Quando Onestini ha scoperto, in diretta televisiva, il tradimento di Soleil con un altro tronista di “Uomini e donne”, Marco Cartasegna.

Anche, evidentemente, grazie alla sua bellezza. Soleil, infatti, è alta 1.73, fisico slanciato e tanta voglia di farsi ammirare, come notiamo dal suo profilo Instagram, dove è seguitissima. Ovviamente, negli ultimi mesi, la sua popolarità presso il pubblico mainstream è aumentata esponenzialmente anche grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Proprio nell’ambito del Grande Fratello Vip è finita la storia tra Soleil e Luca Onestini. Ma l’esperienza nella casa più spiata d’Italia non è l’unica partecipazione di Soleil a un reality show. Nel 2019, infatti, partecipa all’Isola dei Famosi mentre nel 2020 partecipa a Pechino Express insieme alla madre Wendy Kay.

Per lei, quindi, la celebrità ormai è acclarata. Per questo la sua storia, la sua vita, iniziano a interessare molto al grande pubblico.

Soleil commossa per la mamma

In tal senso, quindi, si inquadra la bella e toccante intervista realizzata a Soleil da Silvia Toffanin nell’ambito di “Verissimo”. In uno dei salotti più famosi della televisione italiana, Soleil ha aperto il proprio cuore.

Sia con riferimento alle vicende sentimentali e amorose, Nel 2019 ha avuto una storia con Jeremias Rodriguez , fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ma, anche questa storia è finita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Ma anche su temi molto più tristi e intimi. Ha parlato, infatti della mamma Wendy Kay, cui è molto legata. Insegnante di yoga, in passato si è anche gravemente ammalata. La mamma di Soleil, infatti, ha avuto un tumore. E, costretta alla chemioterapia dal cancro al seno, ha rasato i capelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Soleil Sorge, come mai è al Grande Fratello VIP? Ecco cos’ha fatto nella vita

Soleil, sebbene in quel periodo avesse appena 15 anni, non ha mai smesso di stare vicino alla mamma. E, insieme, hanno superato i momenti che, oggi, ricordandoli, vengono definiti terribili. “Lei mi disse che aveva rasato la testa per una scommessa” ha detto a Silvia Toffanin con grande commozione.