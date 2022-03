Taylor Mega, con trasparenze fuori dal comune fa parlare di se | La “lover girl” colpisce ancora

Negli anni, ha sempre fatto discutere il suo comportamento sopra le righe. I suoi atteggiamenti provocanti e provocatori

Ce lo chiede pure. Quale posizione preferite? Come sempre, Taylor Mega non manca di far parlare di sé sui social. Lei che, negli anni, è diventata una delle influencer più note e desiderate del nostro Paese. E, in effetti, è difficile rimanere indifferenti davanti a certe pose.

28enne, ma famosa sul web già da quando era minorenne. Taylor Mega ha cominciato a muoversi sui social quando aveva solo 15 anni (esattamente su MySpace) e da quel momento ha iniziato a costruire la sua fama. Friulana, il suo vero nome è Elisa o Elisia Todesco. E’ alta 173 cm e pesa circa 55 kg.

Sul web e sui social è, quindi, una celebrità. Soprattutto tra i più giovani. Ma per il pubblico del mainstream diventa nota con la partecipazione ad alcuni reality, come “L’isola dei famosi” e il “Grande fratello VIP”.

Ma sono, ovviamente, i social il suo habitat e il terreno a lei più congeniale. Sembrerebbe che, per ogni post sponsorizzato, la nostra Elisa/Taylor riesca a guadagnare ben 8mila euro. Mica male.

Sempre provocante

Famosa anche per alcune relazioni molto famose. Taylor Mega è stata fidanzata con Tony Effe, cantante del gruppo Dark Polo Gang. Con Sfera Ebbasta ha poi avuto una piccola relazione. Come si vede, si tratta di personaggi sempre molto controversi.

Ma ha avuto anche una breve, brevissima, relazione con il manager e imprenditore Flavio Briatore. Non più di un mese, sembrerebbe. Prima che l’ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci, madre del figlio Nathan Falco, intervenisse per evitare che la cosa si potesse protrarre per le lunghe.

Negli anni, ha sempre fatto discutere il suo comportamento sopra le righe. I suoi atteggiamenti provocanti e provocatori. E anche in uno degli ultimi post pubblicati sul proprio seguitissimo profilo Instagram, la nostra Taylor Mega non si smentisce.

Partiamo dall’outfit: una tutina nera, animalier, con trasparenze molto accentuate. Insomma, difficile non scorgere più di qualche dettaglio del fisico della bionda influencer. E poi, scarpe col tacco altissimo. D’ordinanza. Già questo basterebbe. Se poi ci mettiamo la classica e notoria malizia di Taylor Mega, allora sì che i fan e i followers impazziscono.

Ci mostra alcune foto in cui assume delle pose molto particolari. Alcune da vera e propria contorsionista. Altre smaccatamente provocatorie e che, certamente, ai tanti maschietti che la seguono, avranno suscitato pensieri non proprio casti e candidi. Ma Taylor Mega è così. Che si parli, purché si parli.