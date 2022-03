Alberto Matano: la rivelazione sulla vita sentimentale | Spuntano gli indizi sul suo compagno

È uno dei giornalisti più apprezzati al momento e, recentemente, ha fatto coming out. Alberto Matano sembrerebbe aver trovato l’amore: scopriamo chi è

Sempre più seguito dal pubblico ed apprezzato per la conduzione di La vita in diretta, il giornalista Alberto Matano sta attirando l’attenzione dei media anche per via della sua vita sentimentale.

Solo qualche mese fa ha fatto coming out, rivelando il suo orientamento sessuale e ammettendo di essere stato vittima di omofobia in passato.

Nel corso di un’intervista recente, Matano ha dichiarato di avere un compagno. Stanno emergendo sempre più indiscrezioni sull’identità del suo misterioso fidanzato. Quest’ultimo sarebbe celebre come il giornalista.

Dagli esordi alla conduzione di La vita in diretta

Volto di La vita in diretta a partire dal 2019, Alberto Matano si è avvicinato al giornalismo ai tempi dell’università. Ha iniziato scrivendo per il quotidiano Avvenire.

In seguito alla laurea in Giurisprudenza, ha cominciato a collaborare con Rete News. Alla fine degli anni Novanta è approdato in televisione con l’Agenzia ANSA all’interno della redazione di Bloomberg Tv. Nello stesso periodo è diventato giornalista professionista e presto ha iniziato a lavorare in Rai.

Ha raggiunto la notorietà con la cronaca politico-parlamentare al TG1. Il suo talento lo ha portato ad ottenere l’incarico di caposervizio della Redazione Interni. Si è occupato della conduzione dell’edizione delle 20:00 dal 2013 al 2019.

Nel frattempo ha preso parte anche ad altri progetti. Tra questi, è entrato nel cast di Unomattina Estate ed è diventato autore e conduttore della docu-fiction Sono innocente.

Matano ha poi esordito nel mondo radiofonico all’interno del programma Miracolo italiano in onda su Rai Radio 2. Successivamente ha debuttato come scrittore con la pubblicazione del suo primo libro Innocenti – Vite segnate dall’ingiustizia.

Coming out e vita sentimentale

Lo scorso anno il giornalista ha preso una decisione importante, facendo coming out nel corso di La vita in diretta.

Parlando dell’affossamento del ddl Zan, seguito dall’esultanza dei senatori, Matano si è aperto raccontando della sua esperienza personale. Lui stesso, infatti, ha subito atti di omofobia da giovane.

Proseguendo ha incoraggiato gli spettatori a non smettere di lottare per l’approvazione del ddl Zan, nella speranza di avere una maggiore sensibilizzazione sul tema.

Recentemente, in un’intervista al Corriere della Sera, Matano ha rivelato di avere un compagno. Il giornalista ha anche dichiarato di essere intenzionato a sposarsi, scatenando la curiosità dei fans.

Ma chi è il fidanzato di Alberto Matano? Secondo diverse fonti, sarebbe in una relazione con il politico Vincenzo Spadafora.

Ministro per le politiche giovanili e lo sport tra il 2019 ed il 2021, anche lui ha fatto coming out negli ultimi tempi. I due hanno un’ottima amicizia e la coincidenza fa pensare che potrebbero aver deciso insieme di parlare pubblicamente del loro orientamento sessuale.

Un altro indizio è dato dal supporto che Spadafora ha mostrato nei confronti di Matano. Il ministro avrebbe fatto il nome del giornalista proponendolo come unico presentatore di La vita in diretta.

Per il momento nessuno dei due ha smentito o confermato le voci. Col passare del tempo, probabilmente, sarà possibile scoprire la verità.