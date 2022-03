Assegno unico per le famiglie: in arrivo questi giorni | Ecco come fare per richiederlo

In questa settimana più di due milioni di italiani riceveranno, direttamente sul proprio conto corrente, l’assegno unico e universale per i figli a carico. Il contributo, che verrà accreditato direttamente dall’Inps, arriverà nello stesso periodo nel quale le buste paga verranno alleggerite di tante detrazioni.

E’ il momento in cui i dipendenti stanno tirando un sospiro di sollievo, dopo un lungo periodo di crisi che li ha provati economicamente. Da oggi le buste paga vedranno crescere l’importo e si riuscirà così a far quadrare più facilmente il bilancio familiare.

Il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti, commenta con soddisfazione il raggiungimento di questo obiettivo che, a suo dire, “ridisegna il paradigma delle scelte nelle politiche familiari”.

La situazione delle istanze per il contributo

Le domande per il contributo sono state circa 3 milioni, ma alcune istanze sono ancora in lavorazione o addirittura respinte. L’Inps si è riservato dall’accogliere tutte le domande poiché molte si presentavano difformi.

Ecco, quindi, che qualche richiedente si è visto comparire sul sito dell’Ente un commento sullo stato della pratica, non decisivo; Le domande con alcune imprecisioni possono, infatti, essere respinte, decadute, rinunciate, in evidenza alla sede o in evidenza al cittadino. In questi due ultimi casi il contribuente può ancora intervenire cercando di sanare la posizione direttamente con l’ufficio preposto dell’Inps.

La prima tranche di pagamenti è in corso, ma riguarda le domande già pervenute dall’inizio di gennaio al 28 febbraio compreso. Chi non fosse stato così tempestivo e non avesse ancora presentato i moduli di richiesta, potrà comunque rientrare nella successiva ondata di pagamenti.

Stefano Lepri, relatore della legge delega sull’assegno unico alla Camera, rassicura i cittadini, dichiarando che c’è tempo fino a luglio per fare domanda recuperando la totalità degli arretrati.

Ad oggi le primissime domande pervenute a gennaio sono state messe in pagamento e perciò, già in questi giorni, sarà possibile vedere gli importi accreditati sul proprio conto corrente. L’Inps ha comunicato che, grazie all’intervento della Banca d’Italia, i versamenti che riguardano 5 milioni di figli beneficiari, si concluderanno per la fine del mese di Marzo.

Il modo più semplice per inviare la richiesta