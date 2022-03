Joe Bastianich, la perdita che ha sconvolto la vita dell’imprenditore | Travolto dal dolore

Anche gli uomini più duri difronte a questo iniziano a vacillare. Un dolore che ha segnato profondamente il popolare imprenditore, chef e musicista..

Con la sua partecipazione a MasterChef ha dimostrato grande simpatia. Ma ha saputo anche essere spietato con i concorrenti che non svolgevano bene il proprio compito tra i fornelli. Questa volta, però, dobbiamo raccontarvi qualcosa di molto triste, legata alla figura di Joe Bastianich.

Nato a New York, ma è figlio di genitori italiani esuli istriani. Joe Bastianich è sposato con Deanna Damiano, sempre discreta, non ama i riflettori a differenza del marito. Deanna è nata nel 1970 in Italia, ma la permanenza è breve. Si trasferisce con tutta la sua famiglia ben presto negli USA.

Proprio negli USA, anche Joe ha molto del proprio core business. Imprenditore, ovviamente attivo nel mondo della ristorazione. Ha diversi locali sparsi in giro tra gli Stati Uniti, ovviamente, e l’Italia. Il più famoso, attivo dal 1993, “Becco”, a Manhattan. Un locale iconico che appare in diversi telefilm cult: da Beverly Hills 90210 a Friends.

La sua popolarità si deve però alla cucina e a MasterChef. E’ stato giudice in Italia fino al 2019, mentre negli USA la sua partecipazione nello storico cooking talent, prosegue. “Mi stai diludendo, vuoi che muoro?”. E’ diventata una frase cult. La sua frase cult. Pronunciata a uno dei tanti concorrenti del fortunato format “Masterchef”. Joe Bastianich è famoso soprattutto per quello.

Il lutto di Joe Bastianich

Ma Joe Bastianich è anche un grande appassionato di musica, è stato frontman e chitarrista del gruppo statunitense The Ramps e, il 6 settembre 2019, ha pubblicato per la Universal il suo primo singolo da solista, Joe Played Guitar, che ha preceduto il suo primo album in studio Aka Joe, pubblicato il 20 settembre 2019. Il suo genere è il country e si esibisce spesso anche in Italia.

Ma, questa volta, la grande carriera di Joe Bastianich (recentemente entrato anche nel cast de “Le Iene”) c’entra poco. Questa volta dobbiamo, purtroppo, raccontarvi qualcosa di molto triste, legata alla figura dello chef e musicista.

Qualche mese fa, infatti, è venuta a mancare la nonna materna Erminia. Cui Joe Bastianich era molto legato. Da poco centenaria, purtroppo, nonna Erminia (madre di mamma Lidia) non ha superato un malore.

Questo il ricordo di Joe Bastianich: “Ciao nonna Erminia, sei mancata nel giorno di San Valentino, il giorno dell’amore. Hai avuto una vita piena e sei stata una donna di grandissimo spirito e generosità. Nonna ti amo, mi mancherai tantissimo”.

Lo chef le ha dedicato un breve video tramite il proprio profilo Instagram.