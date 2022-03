Stefano De Martino: “non è tutto ora quello che luccica” | Ha ceduto al ritocchino

“Amici” ha certamente cambiato la vita a Stefano De Martino, non solo perché gli ha regalato la popolarità, ma anche perché è proprio qui che ha conosciuto Belen Rodriguez, con cui ora sembra esserci un ritorno di fiamma. Anche l’aspetto fisico dell’ormai ex ballerino ha però subito una modifica importante da allora.

Il 2010 è certamente un anno che è rimasto impresso nella memoria di Stefano De Martino. È in quel periodo, infatti, che lui ha preso coraggio e deciso di realizzare un sogno che aveva nel cuore da tempo: partecipare ad “Amici” per diventare un ballerino.

A distanza di tempo lui ha però cambiato strada ed è riuscito a guadagnarsi un ruolo importante in Tv come conduttore (è attualmente al timone della nuova edizione di “Stasera tutto è possibile”).

In ambito sentimentale, invece, non sono mancati gli alti e bassi, anche se periodicamente sembra esserci una costante: Belen Rodriguez.

I due non sembrano nemmeno nascondersi troppo e ora pochi hanno dubbi sul loro ennesimo ritorno di fiamma. I “maligni”, però non hanno potuto fare a meno di notare come anche il suo aspetto fisico sia notevolmente cambiato da quando ha conosciuto l’attuale conduttrice de “Le Iene”.

Anzi, c’è chi aveva sottolineato come tutti gli uomini che hanno una storia con l’argentina finiscano per avere tratti somatici piuttosto simili tra loro.

Da ballerino di “Amici” a oggi: la trasformazione di Stefano De Martino

Chi ha avuto modo di seguire Stefano nel corso della sua esperienza da concorrente di “Amici” ricorda il suo aspetto semplice e il fisico longilineo. Nel corso degli anni, però, pur non facendo più il ballerino lui ha fatto il possibile per curare il suo corpo, irrobustendo la muscolatura e non solo.

Non sono mancati, infatti, gli interventi estetici, alcuni ammessi in modo piuttosto velato, altri meno. Il cambiamento appare comunque evidente, anche ai meno esperti del settore.

De Martino ha innanzitutto lavorato sui denti, tramite una serie di sedute dal dentista, volte a rendere il sorriso più allineato. Niente di rivoluzionario, ma comunque fondamentale per chi punta a essere più attraente.

Nel 2015, invece, sarebbe finito sotto i ferri del chirurgo per un intervento più invasivo, servito però a perfezionare il suo volto. In quel periodo, infatti, era stato sorpreso dai paparazzi con una fasciatura in testa, resasi necessaria dopo essersi sottoposto a doppia operazione alle orecchie, che erano decisamente più a sventola.

Ma non sarebbe finita qui, anche se lui esplicitamente ha preferito non parlarne. Il ragazzo, infatti, potrebbe con ogni probabilità ritoccato labbra e naso. In quest’ultimo caso, però, è bene precisarlo, avrebbe unito l’utile al dilettevole.

Un incidente, infatti, aveva reso indispensabile finire dal chirurgo, a quel punto lui avrebbe dato una “sistemata” anche a livello somatico a questa parte così importante del volto.