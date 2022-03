Antonella Clerici è legata a Vittorio Garrone, nome importante dell’imprenditoria italiana. Ecco dove vivono

Quando lei conduceva cooking show, MasterChef e tutti le relative derivazioni erano ancora lontani anni e anni dal loro arrivo. Una carriera spesa in televisione, quella di Antonella Clerici. Che, grazie al suo meritato successo, si è potuta permettere una bellissima casa. Guardate un po’!

Eppure la carriera di Antonella Clerici non parte affatto dalla cucina. Debutta infatti negli anni ottanta in reti locali, divenendo nota al pubblico passando in Rai e conducendo negli anni novanta diversi programmi sportivi.

Una brevissima parentesi in Mediaset. Ma, come detto, con “mamma Rai” che Antonella Clerici diventa famosissima. E, soprattutto con la conduzione de “La prova del cuoco”. Dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018 (eccetto il periodo compreso tra dicembre 2008 e maggio 2010).

Da lì il successo e diversi programmi in prima serata. Da “Il ristorante”, “Il treno dei desideri”, “Ti lascio una canzone”, “Tutti pazzi per la tele”, il remake di “Portobello”, lo “Zecchino d’Oro 2019” e “The Voice Senior”. Ma, soprattutto, il programma più ambito per eccellenza: il Festival di Sanremo, condotto nelle edizioni del 2005 e del 2010. Per lei all’attivo anche la conduzione di Sanremo Young.

Insomma, una carriera fatta di successi. Ma la gioia più grande è stata senz’altro la nascita della figlia Maelle, nata nel 2010 dalla relazione con Eddy Martens. Oggi Antonella Clerici è invece legata a Vittorio Garrone. E i due condividono una bellissima abitazione.

La casa di Antonella Clerici

Appassionato di viaggi, equitazione, vela, sci e trekking, Garrone è un noto e ricco imprenditore. Il compagno di Antonella Clerici è infatti un petroliere, maggiore azionista della Erg. Un nome che dice tanto a tutti noi. Si tratta infatti di un noto gruppo industriale italiano, fondato a Genova, con sede operativa nella stessa città. La società è controllata dalla famiglia Garrone-Mondini tramite la holding italiana San Quirico S.p.A..

Per anni, peraltro, la famiglia Garrone ha anche retto le sorti della Sampdoria, ottenendo importanti successi nel mondo del calcio. Antonella è molto innamorata di Vittorio Garrone. Addirittura, per l’amore nei confronti del petroliere, la presentatrice ha lasciato Roma per trasferirsi ad Alessandria.

Nei pressi di Alessandria, per la precisione. Lì si trova la villa. E ha ampi spazi, dove poter fare diverse cose. Come notiamo dalle foto che, di tanto in tanto, la brava conduttrice ci mostra sui social network.

Per esempio, ci si può rilassare nel salotto, sulle grandi poltrone di pelle nera che affacciano su un’ampia vetrata. La villa, infatti, è dotata di un bellissimo portico in legno, che mette a contatto con la natura circostante. Non manca ovviamente un ampio giardino. Proprio lì, Antonella spesso si riposa leggendo su un comodissimo dondolo.

Ma anche gli interni sono assolutamente spaziosi e confortevoli. C’è spazio per un grande camino che, soprattutto nelle giornate d’inverno, crea un’atmosfera intima e romantica, oltre che un tepore piacevole. Ovviamente, molto belli anche gli ambienti standard, come la cucina e il bagno.

Ma ciò che colpisce, sono i lussi e le comodità. Dalla palestra in casa, dove Antonella Clerici si tiene in forma con diversi attrezzi. Fino alla piscina, sull’esterno, dove poter prendere il sole, anche lontani dal mare.