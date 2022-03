Bocelli, il famoso tenore in casa ha un’altra star | Ha lavorato in una delle fiction più belle del momento

Si dice spesso come il talento venga tramandato nel DNA e sia quasi naturale avere una passione trasmessa da uno dei genitori. E’ sicuramente questo il caso

Anche in questa seconda stagione “DOC – Nelle tue mani” si è dimostrata una delle fiction più amate del piccolo schermo, in grado di catalizzare l’attenzione di milioni di telespettatori.

Non solo con ascolti altissimi, ma anche con un riscontro positivo tramite i social, aspetto ormai diventato sempre più rilevante. Nelle puntate trasmesse in queste settimane gli sceneggiatori hanno deciso di inserire la pandemia in modo tale da renderla ancora più attuale. Una scelta che è stato apprezzata anche dai telespettatori, che si è sentito pienamente coinvolto.

Tra i punti di forza della serie c’è stato certamente il cast, con tanti punti fermi, a partire dagli amatissimi Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon, ma anche con qualche novità interessante. E’ il caso, ad esempio, di Giusy Buscemi e Alice Arcuri. Ma tra queste non è mancata una “piccola stella” che, seppure giovanissima, ha confermato di avere talento: Virginia Bocelli.

Virginia Bocelli è la nuova “stellina” di “DOC – Nelle tue mani”: il pubblico conquistato da lei

In occasione di una delle puntate di “DOC” il pubblico ha avuto la possibilità di capire quanto Virginia sia già portata per la recitazione, nonostante sia ancora giovanissima. A lei è stato affidato il ruolo di Gaia, una bambina che si ritrova in ospedale per stare vicino alla mamma, affidata alle cure del dottor Fanti, alias Luca Argentero.

Lei è nata dalla relazione tra il tenore e la sua attuale compagna, Veronica Berti, e sembra avere già le idee chiare. Il mondo dello spettacolo la affascina ormai da tempo, e non potrebbe che essere altrimenti con un papà come il suo e un fratello come Matteo (figlio del cantante e della sua ex moglie), che ha invece deciso di intraprendere una carriera come cantante.

La sua presenza sul set della fiction Rai non è stata comunque per lei una prima volta in assoluto. Nel 2020, infatti ha recitato nel video del padre Ave Maria, girato nel Santuario di Loreto. Non solo, ha avuto modo anche di esibirsi davanti al Presidente Americano Biden, alla Casa Bianca, insieme al padre durante i festeggiamenti dello scorso Natale.

LEGGI ANCHE >>> Andrea Bocelli nel mirino di Fedez sui social: “E’ tutto vero, ha fatto un trapianto ai polmoni”

E ora lei non sembra intenzionata a lasciare niente al caso: Virginia vuole infatti studiare per poter poi fare il possibile per poter diventare un’attrice.