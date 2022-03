Caterina Balivo, il dramma che ha vissuto la conduttrice | Non riesce ancora ad uscirne

Caterina Balivo è un personaggio molto amato della televisione italiana che ultimamente sta cercando di ritagliarsi un ruolo che sembrava aver perso. È molto aperta al dialogo con i suoi fan ai quali ha raccontato di una grande ferita della sua vita ancora non rimarginata.

La bella Caterina è stata per molto tempo lontana dal piccolo schermo, se non per qualche sporadica apparizione. Il pubblico era abituato a vederla quotidianamente quando, alla guida del programma di intrattenimento Detto fatto, entrava nelle case degli italiani ogni pomeriggio.

L’allontanamento dal mondo della televisione

Ma dallo scoppiare della pandemia Caterina ha fatto una scelta drastica e ha preferito preservare la sua famiglia e suo marito e allontanarsi dai riflettori. Da quel momento ha avuto non poche difficoltà nel reinserirsi nello spietato mondo dello spettacolo.

In queste settimane, fortunatamente, sembra aver trovato la via del ritorno e la vediamo, splendente come non mai, nelle vesti del giudice del programma di punta della prima serata Rai, Il cantante mascherato.

Approdata nel mondo della tv, come tante, attraverso il concorso di Miss Italia, Caterina con la sua vivace personalità ha saputo farsi strada in brevissimo tempo. Con il suo carattere eclettico ha spaziato, nel corso della sua vita professionale, anche in altri campi.

E’ stata volto di punta del pomeriggio di Rai2 per parecchi anni, ma si è anche cimentata nella scrittura seguendo forse le orme del marito Guido Brera. Tre anni fa, infatti, è uscito il suo libro, Gli uomini sono come lavatrici.

Caterina ha da poco allargato il suo orizzonte cimentandosi anche in un podcast, Ricomincio dal no, all’interno del quale personaggi famosi si lasciano andare ad intimi racconti degli episodi più oscuri della loro vita.

La sua coinvolgente presenza sui social l’ha aiutata a rimanere sempre in stretto contatto con i suoi follower. La Balivo, infatti, racconta, soprattutto attraverso le pagine di Instagram, la sua vita. Il pubblico può seguire le sue giornate che sono quelle di una donna e mamma comune alle prese con l’educazione dei figli e i propri impegni lavorativi.

Il dramma della sua perdita

Non è raro che Caterina risponda ai suoi fan che le pongono domande riguardanti i suoi progetti lavorativi, ma anche argomenti più intimi, come il suo matrimonio e la sua famiglia allargata.

E stato proprio durante uno di questi confessionali che la Balivo ha raccontato la sofferenza che ha provato dopo la nascita del suo primogenito Guido Alberto.

A tre anni dall’arrivo del figlio, la coppia Balivo-Brera aveva deciso di allargare la famiglia. Con facilità Caterina è rimasta subito incinta, ma dopo tre mesi di gestazione ha subito un aborto spontaneo. La serenità con la quale aveva vissuto la prima gravidanza l’aveva illusa che tutto sarebbe andato per il meglio. Ma così non è stato!

Caterina ha subito questa grave perdita senza concedersi il tempo di elaborare il dolore. Oggi la bella conduttrice si pente di non aver affrontato in maniera costruttiva quei drammatici momenti.

Ha raccontato di star vivendo ancora gli strascichi di una situazione irrisolta. Fortunatamente la coppia è poi riuscita ad avere una seconda bambina, la dolce Cora, che, almeno in parte, li ha aiutati a dimenticare la tragica esperienza vissuta.