Cristina Capotondi è ossessionata dalla sua mania | E’ un impulso irrefrenabile!

Cristina Capotondi è protagonista di numerosi film e serie televisive dall’incredibile successo. Nessuno, però, era a conoscenza della sua inimmaginabile fissazione che la tormenta da tempo! Cristina ha finalmente trovato il coraggio di confessare.

L’accattivante quarantenne romana cresciuta nel cuore della città eterna è vicino al mondo della recitazione sin da bambina. I più attenti la ricorderanno nei celebri spot pubblicitari del Tegolino del Mulino Bianco e Kinder colazione più.

Il suo debutto nel mondo cinematografico è del 1995 quando appena adolescente, prese parte al film di Neri Parenti, Vacanze di Natale ’95. La sua straordinaria predisposizione alla recitazione la porta ad interpretare ruoli in film e serie televisive che hanno ricevuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico come Compagni di scuola, Orgoglio, e la monaca di Monza.

Il successo con Notte prima degli esami

Ma il vero salto di qualità lo fa quando, sul grande schermo, Cristina Capotondi accanto a Giorgio Faletti e Nicolas Vaporidis, è la protagonista di uno dei più grandi successi della cinematografia italiana, la commedia di Fausto Brizzi Notte prima degli esami.

Il film ha registrato un vero e proprio record di incassi al botteghino appassionando il pubblico con il vincente tema dell’esame di maturità! L’interpretazione del personaggio di Claudia, le consente di conquistare la sua prima nomination ai David di Donatello come migliore attrice protagonista.

Cristiana Capotondi è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Alla tenera età di 12 anni si è fidanzata con un ragazzo accanto al quale è rimasta per ben 10 anni. I due sono cresciuti e maturati insieme, ma il momento in cui si è trovata da sola è stato sicuramente uno dei più difficili della sua vita.

Cristina, ha dichiarato di essersi sentita persa in un primo momento e di aver dovuto affrontare un periodo di transizione nel quale ha imparato a stare bene con sé stessa. Solo dopo qualche anno è riuscita a riaprire il cuore a qualcuno. Nel 2006 inizia una relazione con il collega-attore Nicolas Vaporidis, conosciuto proprio sul set del film di Brizzi.

Cristina Capotondi si separerà dopo qualche tempo dall’attore che però rimarrà uno dei suoi più cari amici. Dopo una piccola parentesi a fianco dell’attore Primo Reggiani, dal 2007 è fidanzata con il noto conduttore televisivo Andrea Pezzi.

La coppia è insieme da quasi 15 anni. Cristina lo definisce un grande amore ed il segreto di questo, racconta, è stato anche quello di non cedere alle imposizioni che la società spesso ci mette davanti. La Capotondi si riferisce soprattutto alla libera scelta di diventare o meno madre. I due infatti oltre a non essere sposati, hanno, per il momento, deciso di non avere figli.

La mania che la perseguita

L’esuberante simpatia dell’attrice l’ha portata a conquistare i cuori del grande pubblico, anche quando, recentemente, ha confessato di essere “vittima” di una particolare ossessione. Cristina ha raccontato, per la prima volta, di aver ereditato questa mania addirittura dalla grandiosa Mariangela Melato.

La Capotondi ha rivela che durante le riprese di un film, soggiornava in un albergo esattamente al piano di sotto della grande attrice. Sentendo continuamente rumori la Melato le ha confessato l’abitudine di spostare i mobili. Da quel momento la Capotondi non ha più potuto resistere! Quello dello “spostamento dei mobili” è diventato un desiderio irrefrenabile e, dovunque si trovi, non resiste al riorganizzare l’arredamento.