Giovanni Ciacci: confessa il suo grande peccato | Quella volta mi rendo conto di aver esagerato

E’ nelle pagine di tutti i più importanti siti di informazione la rivelazione scioccante che ha fatto Giovanni Ciacci sul suo trascorso sentimentale. Il modo di comunicare diretto e senza scrupoli del celebre stylist, con il quale ha raccontato il piccante episodio, ha sorpreso tutto il suo pubblico.

L’irriverente costumista è famoso nel piccolo schermo grazie alle sue numerose apparizioni in diversi programmi televisivi. Ma sappiamo poco della sua vita privata, in particolar modo della sua famiglia. Sono molto più numerose, invece, le informazioni riguardo alla sua intricata vita sentimentale.

Giovanni ha dichiarato di aver avuto in passato numerosissime storie, ma di aver sofferto non poco per il suo orientamento sessuale. Ciacci, infatti, come tutti sanno è dichiaratamente omosessuale e si fa vedere frequentemente accanto a nuovi compagni.

Da costumista a conduttore

Giovanni Ciacci ha raggiunto l’apice della sua carriera da costumista e curatore d’immagine quando ha lavorato per 8 anni consecutivi al Festival di Sanremo. Giovanni si è fatto così conoscere nell’ambiente e in breve tempo è diventato uno degli esperti di look più ricercati dell’intero panorama televisivo italiano.

La sua esuberante presenza è stata notata anche da Milly Carlucci che lo ha voluto come concorrente di Ballando con le Stelle nel 2018. Sempre nello stesso anno si è ritagliato una seguitissima striscia all’interno del programma di Caterina Balivo, Detto Fatto su Rai Due; successivamente è stato una presenza fissa tra gli opinionisti di Pomeriggio 5 e Domenica Live condotti da Barbara D’Urso.

Dal fisico possente, con il famosissimo pizzetto tinto di un azzurro brillante, Giovanni supporta la sua prorompenza fisica anche col carattere schietto e sincero che tira fuori soprattutto durante le trasmissioni in cui è ospite. Non si tira certo indietro quando deve criticare l’outfit di importanti personaggi famosi e non si spaventa di attirare su di sé antipatie provocate dai suoi maliziosi commenti.

Recentemente non si è risparmiato di fronte alle domande incalzanti di una giornalista sulla sua situazione sentimentale. Ha rilasciato una intervista che ha sicuramente creato scandalo nel dorato mondo di VIP.

Il suo grande peccato

Durante il dettagliato racconto che lo stylist fa della sua tormentata vita amorosa, si è lasciato andare nelle descrizioni e ha confessato di essere un uomo che nel passato ha tradito tantissimo.

Dichiara di essere stato, però, anche travolto da cocenti delusioni amorose. Il compagno che, dice, lo ha fatto più soffrire è stato sicuramente un uomo importante appartenente al mondo della politica, di cui però non fa il nome.

Con fare fiero e scanzonato, Giovanni Ciacci ha confessato di essere un grande peccatore. Dice, con aria ironica, di non essere mai riuscito a seguire il nono comandamento cristiano.

È stato, infatti, attratto numerose volte dall’uomo delle altre! Non nasconde di aver desiderato e ottenuto sempre tutto. Con naturalezza sconcertante dichiara di aver provato, in un particolare momento della sua vita, molto piacere nella sofferenza provocata ad una collega per averle sottratto il compagno.

Leggi anche>>Giovanni Ciacci: la rinascita dopo aver sconfitto il “cancro” che gli ha devastato la vita

Giovanni racconta, con spiccato cinismo, di aver vissuto una passione segreta, tanto struggente quanto intrigante durata per moltissimo tempo. L’uomo in questione era lo storico compagno di una sua collega, ma quando ha capito che quel rapporto, fatto di intrighi piccanti e giochi bollenti si stava per trasformare in una storia seria ha deciso, inaspettatamente, di chiudere tutto e confessare alla collega il tradimento subito.