Katia Follesa, come non l’avete mai vista | I fans rimangono increduli

Katia Follesa è ormai da tempo che si mostra ai suoi fan in splendida forma. Il consenso del pubblico maschile è sicuramente aumentato nell’ultimo periodo. Ma oggi Katia ha voluto sbalordire tutti i suoi follower pubblicando dei sensualissimi scatti.

Katia è un’attrice comica tra le più apprezzate d’Italia. La sua è una comicità originale che cattura con facilità il favore del pubblico. Ha debuttato nel 2004 a Zelig Circus in coppia con Valeria Graci con la quale interpretava un’esilarante parodia dei tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne. A spalleggiarle c’era l’indimenticabile Claudio Bisio nei panni di Claudiano.

Il duo comico, dopo la vincente esperienza a Zelig, si separerà permettendo alle attrici di percorrere strade differenti, ma parallele. Katia, quindi, prende parte all’esperimento televisivo di Ale e Franz, Buona la Prima, che la vede impegnata in una difficile prova di improvvisazione teatrale in diretta televisiva.

La serie tv sulla sua famiglia

Da settembre 2020 La Follesa è impegnata nella nuova sitcom televisiva di Real Time, Social Family, insieme alla sua strampalata famiglia composta da Angelo Pisani, conosciuto dietro le quinte di Zelig, e la loro figlia Agata di 11 anni.

La serie televisiva racconta le divertentissime vicende quotidiane della famiglia che con originalità ed ironia coinvolgono il pubblico nel racconto dei loro più simpatici aneddoti della vita di tutti i giorni. Lo straripante successo della serie sta proprio nel fatto che in tanti si possono riconoscere nelle complicate dinamiche di coppia e di genitori.

La serenità familiare che traspare dalla televisione non è stata per Katia sempre scontata. Infatti nel 2015 Katia e Angelo si sono separati e in un’intervista lei dichiara di aver vissuto con l’ex marito come una coppia di “fidanzatini” per non far soffrire la loro bambina. Successivamente però i due sono tornati insieme, e a fine 2019, è arrivata la proposta di matrimonio. Ancora però non è stato possibile festeggiare l’unione a causa della pandemia.

Dopo un malore accusato da Katia alla guida, l’attrice scopre di essere affetta dalla stessa malattia, la cardiomiopatia, che nel 2003 le ha portato via il suo amato papà. A seguito della tragica diagnosi, l’attrice decide di dedicare la sua vita ad assistere persone affette dalla stessa patologia. Prende parte attivamente al progetto Foundation del gruppo ospedaliero San Donato.

Il suo lato sexy

Katia è stata sempre un’attrice dalle forme generose, ma, proprio a seguito dei suoi gravi problemi di salute ha deciso di impegnarsi nello sport e nell’alimentazione così da ritrovare una forma invidiabile.

La Follesa, sebbene sempre con intelligente ironia, sfrutta la rinnovata immagine che ha conquistato con tanti sacrifici. Molte volte gioca con la parte più sensuale di sé. Si fa scattare foto che la ritraggono in pose sexy e ammiccanti.

È proprio il caso del suo ultimo post su Instagram dove, sdraiata su un divano di pelle bianca, posa in lingerie anni '20.