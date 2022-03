Monica Bellucci e Vincent Cassel, la goccia che ha fatto traboccare il vaso | I veri motivi della loro separazione

Conosciuti nel 1990 sul set de “L’appartamento”. Sono stati insieme per oltre 20 anni e hanno avuto due figlie

Per anni hanno rappresentato l’emblema delle coppie glamour. Parliamo della nostra Monica Bellucci e dell’attore francese Vincent Cassel. Ora, a distanza di anni, emerge la verità sui motivi per cui i due si sono lasciati dopo anni di matrimonio.

La sua sensualità è nota in tutto il mondo. Anche oggi, all’età di 57 anni, Monica Bellucci colpisce con la sua bellezza e la sua classe. Così come le sue forme. Scollatissima nelle scene di “Matrix”, dove interpreta la compagna del Merovingio. Ma, ovviamente, a colpire sono i suoi occhi e il suo sguardo ammaliante. E i suoi capelli neri, bellissimi.

E’ ormai diventata un sostantivo. Quando si vuole indicare la donna più bella del mondo, magari in una iperbole, si dice “Monica Bellucci”. Orgoglio italiano, capace di diventare una star internazionale. Mora, bellezza mediterranea per eccellenza.

Proprio la sua sensualità, quei tratti mediterranei, quelle forme generose e perfette l’hanno fatta diventare famosa. Su tutte le pellicole realizzate, certamente “Malena” di Giuseppe Tornatore è quella più iconica della bellezza di Monica Bellucci. Il piccolo interprete del film probabilmente non era l’unico a fare pensieri peccaminosi su di lei.

Nella sua carriera, comunque “Malena” non è l’unico successo. Dopo gli esordi in alcuni film italiani (la ricordiamo in “I Mitici – Colpo gobbo a Milano”), la sua carriera si è dipanata soprattutto all’estero. Nella sua carriera ha preso parte a svariati film di notevole successo internazionale, fra cui “Dracula di Bram Stoker” di Francis Ford Coppola, “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions” di Larry e Andy Wachowski, “La passione di Cristo” di Mel Gibson, “I fratelli Grimm e l’incantevole strega” di Terry Gilliam e “Spectre” di Sam Mendes.

E’ stata molte volte protagonista di pellicole destinate a far discutere a causa delle scene di sesso e violenza in esse contenute: fra le più note “Dobermann” e “Irréversible”.

Il rapporto con Vincent Cassel

Come spesso accade, purtroppo, la maggiore ammirazione, i grandi talenti italiani la ottengono fuori dai confini nazionali. Nel 2004 diventa la prima personalità non francese scelta ad attivare l’illuminazione degli Champs Élysees nella tradizionale cerimonia natalizia.

Per circa 20 anni anni legata all’attore francese Vincent Cassel, conosciuto nel 1990 sul set del film “L’appartamento”. I due si sposano il 3 agosto 1999 a Montecarlo e hanno due figlie: Deva, il 12 settembre 2004 e Léonie, il 21 maggio 2010. Nell’agosto 2013, l’annuncio sulla separazione. E ora, a distanza di anni, emergono i motivi.

I presunti motivi, è meglio dire. Perché si tratta di indiscrezioni, che darebbero Cassel come un marito serialmente fedifrago. Addirittura, sempre secondo i rumors, l’attore francese avrebbe avuto, di fatto, una doppia vita. Alla fine, l’ennesimo, presunto, tradimento, in Brasile avrebbe fatto traboccare il vaso. Ma come si fa a tradire una donna come Monica Bellucci?