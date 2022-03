Stefano De Martino, rivela i retroscena della sua vita | Non è stato facile ma ce l’ho fatta grazie a..

Ballerino e conduttore molto amato dal pubblico, Stefano De Martino si è raccontato rivelando alcuni retroscena del suo passato.

Dal suo debutto ad Amici, Stefano De Martino ha conquistato il pubblico. Oltre ad essere un ballerino di talento, si è rivelato un ottimo conduttore.

Spesso al centro dei gossip per via della sua relazione con Belén Rodriguez, ha deciso di raccontarsi in un’intervista rivelando alcuni retroscena del suo passato prima sconosciuti.

Gli esordi e il successo con Amici

Nato a Torre Annunziata (Napoli) nel 1989, Stefano De Martino ha sempre avuto una forte passione per la danza. Ha iniziato ad avvicinarsi a questo mondo a soli 10 anni, dimostrando di avere un grande talento insieme ad una notevole determinazione.

Nel 2007 è riuscito ad ottenere una borsa di studio a New York che gli ha consentito di frequentare il Broadway Center, dove si è approcciato alla danza moderna e contemporanea.

Dopo due anni è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Eliminato in semifinale, si è classificato primo nella categoria dei ballerini. In seguito all’esperienza, ha partecipato ad un tour che lo ha portato a girare per il mondo.

A partire dal 2015 ha debuttato come conduttore del daytime di Amici. Successivamente è approdato in Rai, con la conduzione di Made in Sud e la Notte della Taranta insieme a Belén Rodriguez.

Col passare del tempo si è affermato anche in questa nuova veste e dal 2021 è diventato il volto di Stasera tutto è possibile e del suo varietà Bar Stella.

Seguitissimo sui social, in diverse occasioni si è ritrovato al centro della cronaca rosa per via della sua storia travagliata con Belén che va avanti da ormai 10 anni. I due si sono fidanzati nel 2012 e, l’anno successivo, si sono sposati.

Nello stesso anno sono diventati genitori di Santiago per poi separarsi. A partire da quel momento si sono alternati i momenti di riavvicinamento e quelli di separazione. La coppia, secondo le ultime voci, avrebbe ricominciato a frequentarsi questo mese dopo due anni.

La rivelazione sul passato

Recentemente Stefano ha attirato nuovamente le attenzioni del pubblico dopo essersi aperto raccontando del suo passato difficile.

Prima di entrare nel talent show Amici, lavorava come fruttivendolo sognando di poter sfondare un giorno nel mondo della danza. All’epoca fantasticava anche sulla splendida Belén, da sempre la donna dei suoi sogni.

Il ballerino è cresciuto a Torre Annunziata, una zona malfamata di Napoli. Nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera ha ricordato i vecchi tempi.

“Penso che mia madre mi abbia evitato molti guai” ha ammesso. Stefano, durante la sua adolescenza, ha dovuto imparare a non cacciarsi in situazioni pericolose.

Vivere nella sua zona non era affatto semplice e, già da ragazzo, era abituato a vedere “lacci emostatici e siringhe” nel suo palazzo.

Leggi anche: Stefano De Martino, dietro le quinte la situazione gli sfugge di mano…e non solo a lui – VIDEO

“Ha dovuto spiegarmi presto da cosa stare lontano” ha spiegato il ballerino riferendosi alla madre. La donna è stata un vero angelo custode per lui. Malgrado sia cresciuto in un contesto difficile, ha dimostrato di avere una grande determinazione.