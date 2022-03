Claudia Galanti, la sua vita andata in fumo in pochi mesi | Il suo nuovo progetto dopo la depressione

Oltre che in madrepatria, Claudia Galanti è nota soprattutto in Francia e in Italia. Ma le sofferenze le hanno fatto cambiare vita

Una splendida 40enne, che non può non raccogliere le attenzioni degli uomini di tutto il mondo. Questa è Claudia Galanti, modella, showgirl e attrice paraguaiana. Nella sua vita, però, ha vissuto anche mesi molto difficili in seguito a un enorme dramma. Ecco cosa le è successo.

Oltre che in madrepatria, Claudia Galanti è nota soprattutto in Francia e in Italia. Fin da giovanissima, inizia la carriera da modella, sfilando in Sud America, Europa e Nord America. Dal 2006 al 2009 ha partecipato, come inviata e valletta, al programma di Rete 4 “Stranamore”. Dal 2007 al 2009 ha partecipato, come co-conduttrice e showgirl, al programma di Rai 2 “Scorie”.

Ambitissima per la sua bellezza. Infatti partecipa anche a due videoclip del noto rapper americano, Coolio. Ma, come detto, le cose migliori le fa in italia. Partecipa, nel 2010, alla settima edizione de “L’isola dei famosi”. E’ certamente quest’esperienza a darle grande popolarità nel nostro Paese. Così, arrivano le “ospitate” in tv, come “Quelli che il calcio”, ma anche “Domenica Cinque”, “Verissimo” e “Domenica Live”. E poi, l’immancabile calendario sexy.

All’Isola dei famosi torna poi nella primavera del 2016. Ma l’undicesima edizione non le porta bene, venendo eliminata alla seconda puntata, con il 77% dei voti.

Il difficile periodo di Claudia Galanti

Per lei anche alcune relazioni importanti. Nell’estate del 2010 Claudia Galanti si è fidanzata con il noto imprenditore francese Arnaud Mimran: la coppia, nel corso del tempo, ha avuto tre figli, di cui una, purtroppo, deceduta dopo pochi mesi.

Ed è proprio questo il dramma che ha gettato nello sconforto più totale la bella Claudia Galanti. Una vera e propria depressione. Impossibile biasimarla, per una vicenda così grave. Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014 e deceduta il 3 dicembre 2014 ha segnato pesantemente un periodo non di certo breve per Claudia Galanti.

“In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e a gennaio hanno arrestato Arnaud” ha detto nel corso di un’intervista.

Ecco, sempre secondo il suo racconto, come né uscita: “Quando non c’era più nulla che mi faceva felice ho pensato che non erano le medicine a potermi aiutare, ma che dovevo ripescare dal mio passato qualcosa che mi aveva fatto sentire bene”. E così, si butta sulle ricette e sulla cucina, sua passione giovanile.

Ora, ha deciso di spegnere le luci della ribalta e di dedicarsi all’imprenditoria, soprattutto nel settore food. E noi, dopo tanta sofferenza, le auguriamo il meglio.