La grande innovazione che ha rivoluzionato il mondo dello shopping.. non abbiamo più scuse!

A chi non è successo di sporcarsi la camicia al lavoro e dover andare ad una cena col capo o essersi dimenticata di comprare il regalo per il compleanno della migliore amica o, ancor peggio, aver bisogno di un abito mozzafiato per l’improvvisa serata galante? Finalmente a Roma hanno trovato la soluzione che toglie dall’imbarazzo!

L’intuizione è di Buy Low, il negozio in via Appia 1299, noto anche per i suoi furgoncini mimetici itineranti per la Capitale. La proprietaria della celebre boutique si è spesso trovata di fronte a clienti trafelate che, anche oltre l’orario di chiusura, imploravano per un’acquisto d’emergenza.

Ecco che l’idea geniale è arrivata passeggiando per le strade della città. La trovata è semplice, ma di sicuro effetto! Mai nessuno avrebbe immaginato che un business ormai collaudato, si potesse allargare anche al mondo dell’abbigliamento.

Il successo via social

La proprietaria Mary, incredula parla di un successo inaspettato. Le affezionate clienti sono letteralmente impazzite! Il riscontro sui social è stato dilagante e ha ricevuto migliaia di apprezzamenti! Si tratta di un’idea semplice che però ha salvato in corner le serate di molte signore e ragazze romane.

Non si stenta a credere che in breve tempo l’idea verrà distribuita in tutta Italia e non solo. D’altronde la lungimirante Mary non è nuova ad innovazioni che hanno rivoluzionato il mondo dello shopping.

L’imprenditrice è stata una delle prime ad aver creato all’interno del suo negozio un salotto per i mariti, dove gli uomini possono sfogliare riviste di motori e sorseggiare un caffè o qualche bibita. Accanto alla sala, vi è uno spazio dedicato ai bambini con tavoli, colori e costruzioni per poter intrattenere i piccoli accompagnatori mentre le mamme sono indaffarate nello shopping.

Il distributore che salva da ogni imbarazzo

Molto spesso è possibile imbattersi in distributori di merendine, bibite e da non molto anche di pizze cotte al momento! E proprio calandosi nella mente delle clienti che la proprietaria ha immaginato quale successo avrebbe potuto riscontrare un distributore automatico di vestiti aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

All’interno delle macchinette, brandizzate con la riconoscibilissima colorazione mimetica, si possono trovare buoni regalo dai 15 agli 80 €, outfit completi in stile casual, sportivo o elegante. Tra le opzioni si trovano le risposte ad ogni esigenza: sono disponibili body, leggings, t shirt e addirittura abbigliamento curvy.

Mary ha ideato anche un semplice meccanismo che evita alle clienti di fare viaggi a vuoto senza trovare quello che desiderano. Ogni sera all’orario di chiusura, verso le 20:30, viene scattata una foto del distributore con una lista dettagliata del contenuto, in modo che gli avventori possano conoscere le disponibilità dello store.

Leggi anche>>Partiti i saldi in Italia: tutto quello che devi sapere sul momento più atteso per lo shopping

Il distributore si trova subito fuori la boutique che è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e in macchina. Quindi, ormai non abbiamo più scuse… il rifiuto a quell’invito galante non può essere più mascherato dietro l’assenza dell’outfit più adatto!