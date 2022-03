Nancy Brilli, quello che gli è successo non era assolutamente contemplato | E’ stato un miracolo

L’attrice ha deciso di aprirsi raccontando di quello che per lei è stato un vero e proprio miracolo. Ecco l’emozionante rivelazione.

Amata dal pubblico per il suo talento ed il suo fascino, Nancy Brilli ha iniziato a recitare da giovanissima per poi affermarsi come una delle attrici più celebri nel panorama italiano.

Tutto è iniziato quasi per caso: compagna di classe di Vittoria Squitieri, il destino ha voluto che conoscesse il padre di quest’ultima, il regista Pasquale Squitieri.

Così Nancy ha debuttato nel film Claretta e, da quel momento, la sua carriera ha preso il via.

Tra cinema, teatro e televisione, l’attrice ha conquistato il pubblico. Nel 1990 ha vinto un David di Donatello ed un Nastro d’argento per il film Piccoli equivoci.

L’infanzia difficile

La vita dell’attrice, malgrado i successi ed i riconoscimenti, nasconde dei momenti di sofferenza. Nata a Roma nel 1964, di origini ucraine, Nancy Brilli (nome d’arte di Nicoletta Brilli) ha perso la madre a soli 10 anni.

La sua infanzia non è stata affatto semplice. La morte della madre ha lasciato un vuoto nella sua vita ed in quella dei suoi famigliari. L’attrice è cresciuta con la nonna e la zia, senza mai ricevere l’amore di cui avrebbe avuto bisogno.

Questi sono stati anni molto duri per lei, che le hanno lasciato dei traumi. Nancy ha raccontato di non aver avuto un buon rapporto con i suoi parenti e di essersi sentita molto sola.

Malgrado le difficoltà, non si è data per vinta ed ha coltivato la sua passione fino a diventare una delle migliori attrici del Paese.

Il “miracolo” di Nancy Brilli

Nel corso di un’intervista al Maurizio Costanzo Show, Nancy Brilli si è aperta raccontando del “miracolo” che ha vissuto.

Negli anni Novanta Nancy ha scoperto di soffrire di endometriosi e si è dovuta sottoporre ad un intervento per asportare un carcinoma dell’ovaio.

“Sulla mia cartella clinica c’è scritto sterile” ha spiegato l’attrice durante l’intervista. Nonostante ciò, ha avuto un figlio insieme al suo ex marito, il regista e sceneggiatore Luca Manfredi.

I due sono stati sposati dal 1997 fino al 2002. Nel 2000 sono diventati genitori di Francesco.

“Ho avuto un figlio, il mio miracolo” ha affermato Nancy, emozionata. L’attrice ha aggiunto di aver sempre desiderato una famiglia, soprattutto per via del suo passato: “Ho scalato le montagne per costruirla, dopo un’infanzia difficile”.

Dopo tante sofferenze, Nancy Brilli è riuscita a realizzare il suo sogno vivendo un vero e proprio miracolo con la nascita di Francesco.