Putin, pronto a far sostituire Instagram | Arriva il nuovo social network russo: Rossgram

Siamo nel 2022. E’ inevitabile che la guerra si combatta non solo con mitragliatrici, carri armati e missili. Ma anche con la tecnologia. E, di questi tempi, la tecnologia è molto utile anche per la propaganda. Ecco quindi, la mossa della Russia per vincere la guerra della comunicazione.

La propaganda è sempre stata importante nei conflitti. Anche cento e più anni fa. Da sempre, le nazioni in guerra hanno divulgato notizie, talora destituite di fondamento per avvantaggiarsi sul rivale. E accade, ovviamente, anche oggi.

Anche oggi che, da ormai più di tre settimane, l’Europa è sconvolta dal conflitto in Ucraina. La decisione del presidente della Russia, Vladimir Putin, di invadere l’Ucraina. L’Europa e il mondo si sono svegliati in guerra lo scorso 24 febbraio. Ed è ancora impossibile dire quando tutta questa follia finirà.

E, quindi, sia dall’una che dall’altra parte, è iniziata la guerra sulle notizie. Sappiamo che l’Europa, tra le sanzioni, ha colpito anche gli organi di stampa che propugnavano la linea dettata da Putin. E sappiamo anche che la Russia ha “spento” le forme di comunicazioni occidentali.

Compresi i social network. Facebook e Instagram su tutti. Che potevano portare i russi a conoscere la verità sul conflitto. Ma, adesso, il Cremlino lancia una nuova offensiva tecnologica e social.

L’Instagram russo

Sarà infatti lanciato a fine marzo in Russia il social network Rossgram, che prenderà il posto di Instagram, bandito dal regolatore russo per le telecomunicazioni. Ad annunciarlo, l’ingegnere informatico Aleksandr Zobov.

Come sappiamo, quindi, da alcuni giorni Instagram è vietato in Russia. Una decisione presa dopo che la piattaforma social ha rimosso il divieto di incitamento all’odio contro i russi e ha consentito inviti alla violenza contro le truppe russe.

La data, in particolare, è quella del 28 marzo 2022, quando l’analogo russo di Instagram verrà lanciato con le solite funzionalità e applicazioni mobili per Android e iOS. L’accesso sarà aperto agli utenti ordinari ad aprile.

L’annuncio è arrivato sull’altro social network caro al regime di Mosca, Vkontakte. Secondo quanto trapela, Rossgram avrà anche ulteriori strumenti di monetizzazione per gli utenti, tra cui accesso a pagamento ai contenuti, una funzione di raccolta fondi e programmi di riferimento. Il nuovo social network sta lavorando anche alla funzione di trasferimento dei dati da Instagram.