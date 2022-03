Luca Argentero, sapete cosa fa dopo aver fatto l’amore? Non lo immaginereste mai

Sposato con Cristina Marino, i due hanno una figlia, Nina Speranza. Ma condividono molte cose, tra cui qualcuna insolita…

La fortunata serie RAI “Doc – Nelle tue mani” è il coronamento di una carriera da attore che, per adesso, ha riservato davvero tante gioie a Luca Argentero. Ma cosa sappiamo del bel protagonista che interpreta il dottor Andrea Fanti? Dopo la lettura di quest’articolo, non ci saranno più segreti.

La serie, come sappiamo, è ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni che, in seguito ad un incidente stradale, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita. Un successo che arriva dopo anni di cinema per Argentero.

Oggi 43enne, Luca Argentero raggiunge la notorietà nel 2003 partecipando alla terza edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5, dove arriva terzo. Ma negli anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama cinematografico italiano.

Oltre a “Doc – Nelle tue mani”, ricordiamo qualche altro lavoro che, negli anni, è stato molto apprezzato: “Saturno Contro” (2007), “Diverso da chi?” (2009), “Mangia, prega, ama” (2010), “Copperman” (2019) e “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”.

Luca Argentero: vita privata e passioni

Nel luglio del 2004 si è fidanzato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania. Dopo 5 anni di fidanzamento, si sposano nel 2009. La coppia si è poi separata nel 2016. Nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi conosce la sua attuale compagna, l’attrice Cristina Marino.

Il 10 dicembre 2019 annunciano tramite social di essere in attesa della loro prima figlia, nata il 20 maggio 2020 e chiamata Nina Speranza. Il 5 giugno 2021 i due attori si sono sposati a Città della Pieve, dove risiedono da tempo. Per la città umbra Argentero si presta anche come testimonial per uno spot TV.

Compagni nella vita da oltre sette anni ormai. Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più affiatate del panorama italiano. Lei è un’esperta del settore Fitness&Beauty. Con la sua piattaforma Befancyfit è tra le fit influencer più cliccate. Lui è un grande appassionato di sport. Il nuoto e il surf, in particolare, sono sport molto apprezzati dal bel Luca. Ma ama moltissimo giocare a tennis. Non disdegna inoltre il calcio, essendo peraltro tifoso della Juventus.

Insomma, i due tengono moltissimo al proprio fisico. Non è raro vedere foto di Luca Argentero in palestra mentre allena gli addominali. Anche se entrambi adorano il gelato. Magari di notte, dopo aver fatto l’amore. Per questo i due spesso si allenano insieme. Una passione che condividono e che rende il loro amore ancor più intenso.