Marina Suma, una delle attrici più popolari degli anni ’80 | Perché è sparita? Ecco com’è oggi

La ricordiamo tutti in “Sapore di mare”. Ma, ancor prima, all’esordio, aveva ottenuto uno straordinario riconoscimento. In generale, una celebrità negli anni ’80. Ma oggi, che fine ha fatto Marina Suma? Un’attrice bravissima sparita un pò dai radar.

Sì, tanto brava da convincere tutti già nel suo esordio cinematografico. Che non è con “Sapore di mare”. Debutta infatti nel 1981 con il film “Le occasioni di Rosa” diretto da Salvatore Piscicelli, vincendo il David di Donatello per la migliore attrice esordiente e il Nastro d’argento nella stessa categoria.

Mentre il successo più nazionalpopolare è del 1983, proprio con “Sapore di mare”. Ma in quel periodo recita in diverse commedie come “Dio li fa poi li accoppia” accanto a Johnny Dorelli e “Sing Sing” al fianco di Adriano Celentano. “Cuori nella tormenta” (con Carlo Verdone e Lello Arena) e “Un ragazzo e una ragazza” (con Jerry Calà).

Napoletana doc, nata e cresciuta al Vomero, quegli anni sembravano averla lanciata, sempiternamente, nell’elite del cinema italiano. Ma, in realtà, già da qualche anno, è un po’ scomparsa dagli schermi. Grandi e piccoli.

Che fine ha fatto?

Oggi 62enne, dicevamo, è un po’ scomparsa dai radar. Strano, anche perché negli anni Marina Suma ha raccolto ulteriori successi. Nel 2003 Arnolfo Petri le affida il ruolo da protagonista in “Yerma” di Federico García Lorca, con cui vince la Nike per il Teatro come “migliore attrice protagonista”.

Ma è uno degli ultimi picchi della sua carriera. Dal 2003, dove è presente anche in “Pater familias”, recita infatti solo in due pellicole: “Io è morto” (2013) e “Ballando il silenzio” (2015). Anche per quanto concerne le fiction, lo stallo. E pensare che la ritroviamo nel cast di alcuni successi degli scorsi anni: “Un posto al sole”, “Cuore” e “Gente di mare”.

Cosa è successo? L’attrice oggi preferisce vivere lontano dai riflettori. Ha, di fatto, abbandonato la carriera recitativa. E non sappiamo se, in questa scelta, abbia pesato anche non essere riuscita a diventare madre, come invece agognava: “Ho fatto di tutto e di più, ma poi ho lasciato perdere. Ma va bene così, si vive in serenità anche senza figli” ha detto nel corso di un’intervista.