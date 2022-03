Melissa Satta, arriva l’ultima stangata | La decisione dell’ex è quella definitiva

La showgirl Melissa Satta deve dire definitivamente addio al suo ex, è arrivata la decisione definitiva.

Melissa Satta è la donna della domenica calcistica, con la sua presenza al Club di Sky Sport. Ma l’ex velina ha fatto anche parte del mondo del pallone per la sua passata relazione con Kevin-Prince Boateng.

Il calciatore, che in Italia ha vestito le maglie di Milan, Sassuolo, Fiorentina e Monza, la showgirl sarda sono infatti stati insieme per diversi anni. Si sono sposati nel 2016 e, dopo un’iniziale addio e ritorno di fiamma, a dicembre 2020 i due si sono detti definitivamente addio.

Melissa Satta e Boateng, però, sono rimasti in buoni rapporti anche per il bene di loro figlio Maddox. Insieme hanno vissuto una grande storia d’amore, ma adesso avrebbero entrambi definitivamente voltato pagina.

L’ex velina, nata a Boston ma cresciuta in Sardegna, a inizio 2022 ha ufficializzato la sua relazione con l’imprenditore della moda Mattia Rivetti; pubblicando diverse foto suo social a Cortina insieme al suo nuovo fidanzato.

E anche Kevin-Prince Boateng ha trovato un nuovo amore. Trattasi di Valentina Fradegrada, campionessa di arti marziali per ben cinque volte si è laureata campionessa italiana di Wushu Kung Fu.

La ragazza nata a Bergamo ha avuto in passato una relazione con il cantante Fred De Palma, ma ora il suo cuore batte solo per il calciatore dell’Hertha Berlino.

Boateng si sposa ancora: Valentina Fradegrada ha detto sì

Boateng e Valentina Fradegrada si sono conosciuti ad agosto 2021 e dopo pochissimo tempo è subito scattata la scintilla. I due, infatti, hanno raccontato che dopo alcuni messaggi e una videochiamata di otto ore in cui si sono raccontati tutti hanno capito di essere innamorati.

E adesso il ghanese e la bergamasca hanno anche preso la decisione di sposarsi. Una proposta di matrimonio in grande stile quella del calciatore che ha prenotato un intero albergo e ha chiesto alla sua amata di sposarlo.

Valentina Fradegrada questa volta ha detto sì, dopo che già nel mese di novembre, per gioco, Boateng le aveva fatto una prima proposta.

“La seconda volta l’ho organizzata come si deve. In sei giorni ho chiamato il proprietario di un albergo, che è un amico, e abbiamo provveduto all’allestimento: dalle rose ai palloncini alle luci per la scritta “Marry Me”” ha dichiarato l’ex calciatore del Milan in una intervista a Vanity Fair.

Il matrimonio si terrà il prossimo 11 giugno e per Boateng saranno le terze nozze dopo quelle nel 2007 con una ragazza e quelle nel 2016 con Melissa Satta.