Riconoscete questo bimbo? Oggi è un cantante straordinario che ha vinto praticamente tutto

Famoso dal 2009, ha ottenuto riconoscimenti internazionali e polverizzato record. Davvero non lo avete riconosciuto?

L’ambientazione, il colore della foto, sono quelli tipici dei primi anni ’90. Un bimbo che gioca, che sembra concentrato e divertito, sulla spiaggia. Con il suo costumino di colore blu. Oggi è uno dei cantanti italiani di maggiore successo. Non lo avete riconosciuto?

Oggi di anni ne ha 33 ed è apprezzatissimo dal pubblico, italiano e internazionale. Da quando ha iniziato la sua carriera nel 2009, ha raccolto un numero di impressionante di successi. E polverizzato record.

Solo per citarne alcuni: si tratta del primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015.

E, inoltre, è stato il primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013. Ma è stato anche il primo italiano finalista come Worldwide Act agli MTV Europe Music Awards 2013. E nel 2014 viene eletto Miglior cantante italiano ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2014 di Los Angeles.

Nel corso della sua carriera ha inoltre ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui dieci Wind Music Awards e tre MTV Europe Music Awards, oltre a nove candidature al World Music Award.

Pensiamo che possa bastare per descrivere la grandezza artistica di questo cantautore. Ma ancora, forse, non avete indovinato. Allora vi diamo l’indizio decisivo. Se non indovinate nemmeno dopo questo, allora ci arrendiamo.

È salito alla ribalta nel 2009, vincendo la terza edizione del talent show X Factor e firmando quindi un contratto discografico con la Sony Music.

Chi è il bimbo col costumino blu?

Beh, dopo l’indizio che vi abbiamo dato è davvero semplice: stiamo parlando, infatti, di Marco Mengoni. E’ proprio lui quel bimbo che, all’inizio degli anni ’90, gioca sulla spiaggia. Proprio come abbiamo fatto tutti noi. Solo negli anni successivi diventerà quell’artista di livello internazionale di cui vi abbiamo parlato.

Nel corso della sua carriera ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2010 con il brano “Credimi ancora”, giungendo terzo, e nel 2013, vincendo con il brano “L’essenziale”. Con quest’ultimo è stato scelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2013, classificandosi alla settima posizione.

Non si contano i grandi successi di Marco Mengoni. Oltre a quelli con cui ha partecipato al Festival di Sanremo, da ricordare senza dubbio “Esseri umani”, “Parole in circolo”, “Io ti aspetto” e “Guerriero”. Insomma, un artista completo, che, infatti, è apprezzato dalla critica oltre che dal pubblico. Ma all’inizio degli anni ’90, era “solo” un bimbo che giocava sulla spiaggia. Proprio come tutti noi.