Stefania Orlando, la perdita che l’ha fatta sprofondare nell’abisso | E’ dura superarla!

Stefania Orlando e Andrea Roncato sono stati uniti e appassionati per diversi anni. Si sposano nel 1997, dopo più di quattro anni di fidanzamento. E divorziano dopo due. Una fine tormentata. Ma non è questo il vero dramma per Stefania. Ecco l’abisso in cui ha rischiato di sprofondare.

Lui celebre e simpatico comico e attore negli anni ’80 e ’90. Lei bellissima e biondissima, volto noto della televisione. Per anni uniti in una intensa storia d’amore. Ma il loro rapporto non è finito affatto bene. Stiamo parlando di Andrea Roncato e Stefania Orlando.

Oggi 55enne, dopo aver debuttato negli anni novanta come valletta, riscuote successo alla Rai conducendo numerosi programmi, fra cui “I fatti vostri”, “Il lotto alle otto” e “Unomattina in famiglia”. Il suo esordio è del 1994 con la trasmissione “Sì o no?” e per circa un decennio lavora davvero tanto.

Oltre alle trasmissioni già menzionate, da segnalare anche la sua partecipazione allo show di Giorgio Panariello, “Torno sabato”, e, ancor prima “Scommettiamo che…” e il “Tg Rosa”. Un piccolo appannamento successivamente.

E, infatti, iniziano le partecipazioni ai talent e ai reality show. Stefania Orlando è concorrente sia di “Tale e Quale Show”, ma, soprattutto, del “Grande Fratello VIP”. Negli ultimi anni si è specializzata soprattutto nella conduzione delle televendite televisive.

La grave perdita e l’abisso

Proprio nel periodo della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia abbiamo appreso la drammatica vicenda vissuta da Stefania Orlando. E non ci riferiamo al pur difficile periodo vissuto con la separazione, un po’ tormentata, con Andrea Roncato.

Tempo fa, infatti, è venuta a mancare un’amica molto importante per Stefania Orlando. Con lei ha passato moltissimi anni della sua vita, arrivando anche a convivere. Purtroppo, l’amica di Stefania si è ammalata gravemente e non è riuscita a sconfiggere la malattia.

Un vero e proprio dramma per Stefania Orlando, che era molto legata all’amica. Un’amicizia simbiotica. Il distacco, quindi, è stato traumatico e l’ha gettata in un profondo stato di tristezza. Anzi, una vera e propria depressione.

E’ stata la stessa bionda showgirl a dichiararlo in un’intervista: “Pensavo di essere malata anche io e di morire della stessa malattia della mia migliore amica… i momenti in cui sono sola sono quelli che ti fanno andare negli abissi”.

Una vicenda dalla quale sembra essere uscita. Anche se, ovviamente, il ricordo della sua amica di sempre la accompagnerà per tutta la vita. Anche con momenti tristi.