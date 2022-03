Cindy Crawford, conoscete la figlia? Il DNA non sbaglia mai.. anche lei un “puro sangue”!

Lei è stata una delle modelle più famose e richieste degli anni Novanta. Oggi, la figlia è intenzionata a seguire le sue orme.

Cindy Crawford ha conquistato le copertine delle riviste più note e le passerelle degli eventi più importanti sfilando per i grandi nomi del mondo della moda.

Ha esordito a soli 16 anni dopo essere stata scoperta per caso da un fotografo mentre era impegnata a cimare le pannocchie di mais. A 19 anni ha posato per la prima volta su Vogue, nel 1985.

Successivamente è apparsa su riviste del calibro di Elle, Allure, Playboy, W e People. Quest’ultima l’ha definita una delle 50 donne più belle del mondo. Nel 2020 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

La topmodel, nel 1998, si è sposata con Rande Gerber, un proprietario di club. La coppia ha avuto due figli: Presley (nato nel 1999) e Kaia Jordan (nata nel 2001).

Kaia Gerber, la bellissima figlia di Cindy Crawford

Kaia ha iniziato ben presto a seguire le orme della madre. La somiglianza tra le sue è incredibile: sono entrambe splendide, con capelli ed occhi castani e sguardo profondo.

La figlia di Cindy Crawford ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo all’età di 10 anni. Dopo aver posato per la linea Young di Versace, ha debuttato in passerella in una sfilata della collezione di Calvin Klein.

Nel 2018, madre e figlia hanno sfilato insieme in occasione della Fashion Week per la collezione di Versace: “Mai avrei pensato che le nostre vite professionali si sarebbero incontrate in un momento come quello” ha dichiarato Kaia nel corso di un’intervista per Vogue insieme alla madre.

Proseguendo, la giovane modella ha parlato dell’influenza di Cindy nella sua carriera. Per lei è stata un ottimo punto di riferimento. “Ammiro moltissimo le donne come mia mamma o altra ragazze che hanno iniziato questo lavoro senza saperne davvero nulla” ha dichiarato.

Ma spesso essere la figlia di Cindy Crawford non è semplice: “Io vengo da una famiglia già nota, quindi facilmente la gente ha avuto dei pregiudizi verso di me” ha spiegato Kaia. Nel corso della sua carriera ha dovuto dimostrare a molte persone che si erano fatte un’idea sbagliata di lei.

“Essere paragonati ai propri genitori è un po’ imbarazzante” ha continuato la modella, aggiungendo: “Ma se dovessi scegliere una persona nel mondo a cui essere paragonata, è proprio mia mamma“.

Per Kaia, sentirsi dire che somiglia alla madre “è il complimento più grande”. Vista la grazia, la classe ed il fascino di Cindy Crawford, sarebbe difficile immaginare il contrario.