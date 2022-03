Gerry Scotti, quella notizia durante le riprese che lo ha sconvolto | La corsa, poi, in ospedale

Volto ormai familiare. Conduttore di programmi di grande successo. Capace di far sorridere tutti. Ma questa volta c’è poco da ridere

Una vita trascorsa in Mediaset. Gerry Scotti è uno dei fedelissimi delle reti di Silvio Berlusconi. Milanista doc, ha condotto circa 800 prime serate e si avvicina alle 10.000 puntate negli orari di punta. Per lui, qualche tempo fa, una vicenda che l’ha segnato profondamente. E che riguarda il figlio Edoardo.

Una vicenda che ha per un determinato periodo ha spento il sorriso di Gerry Scotti, ormai volto familiare per tutti noi. Probabilmente il conduttore che più rappresenta la svolta televisiva data da Berlusconi con Fininvest.

I suoi esordi, però, sono in radio. Come dj. Una passione, quella per la musica, che Gerry Scotti non ha mai abbandonato. Spulciando il suo profilo Instagram, diverse sono le immagini che lo ritraggono insieme al noto dj Linus.

Solo qualche nome, a titolo di esempio: “La sai l’ultima”, “Buona domenica”, “Il Quizzone”, “Passaparola”, specializzandosi così nei programmi a quiz. E’ giurato di “Tu sì que vales” e, ovviamente, conduttore di “Striscia la notizia”. Da segnalare, infine, “Chi vuol essere miliardario” e, con l’arrivo dell’euro, “Chi vuol essere milionario”. Recentemente, lo apprezziamo anche grazie a “Lo show dei record”.

L’apprensione per il figlio Edoardo

Edoardo è nato il 10 marzo del 1992 dal primo matrimonio di Gerry Scotti, quello con Patrizia Grosso. Dalla quale poi si è separato nel 2002 e ha infine divorziato nel 2009. Il giovane Edoardo ha fatto davvero preoccupare papà Gerry (Virginio, all’anagrafe).

Qualche tempo fa, il ragazzo è stato infatti coinvolto in un bruttissimo incidente stradale, mentre era alla guida della sua moto. Insieme al giovane c’era anche un’altra persona. Una vicenda che ha creato grande preoccupazione per papà Gerry. Comprensibilmente, come sarebbe accaduto per qualsiasi padre.

Ad aggravare la situazione, peraltro, il fatto che Gerry, come spesso gli accade, in quel momento era molto impegnato a causa del suo lavoro televisivo. E che, quindi, quando è avvenuto il fatto, non era presente.

Sono state ore e giorni di grande preoccupazione per Gerry Scotti. Ma, fortunatamente, il figlio Edoardo si è ripreso dall’incidente e oggi sta bene. Per la gioia del nostro Gerry che, con il suo sorriso e la sua aria familiare, ci accompagna nelle serate televisive.