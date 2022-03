Patrizia Pellegrino, vive nella paura! Nonostante lo abbia suberato i cattivi pensieri tornano

“Dobbiamo operare, subito”. Una doccia fredda per la bionda showgirl. Ecco cosa le è successo: “La notte torna a mostrarsi…”

Viva per miracolo. Così potremmo definire Patrizia Pellegrino. La bionda showgirl, infatti, ha dovuto subire un’operazione d’urgenza per un grave male. Ecco cosa le è successo.

La nuova edizione del Grande Fratello VIP l’ha riportata al centro della scena. Proprio lei che c’era già stata ma che, da anni, era un po’ scomparsa dai radar. Oggi 59enne, Patrizia Pellegrino è una delle concorrenti più discusse dell’attuale edizione. La sua presenza all’interno della casa più spiata d’Italia l’ha riportata in tv. E non era affatto scontato, visto ciò che le è successo.

Attrice, showgirl, cantante e conduttrice televisiva nata a Torre Annunziata. Da tempo non avevamo più notizie di Patrizia Pellegrino. Lei che ha debuttato giovanissima al cinema nel 1981 in “Onore e guapparia” di Tiziano Longo. I primi passi nella televisione che conta sono invece insieme a Peppino Di Capri.

Come conduttrice, ha successivamente presentato “Chewing gum show” insieme a Maurizio Micheli, “Night and Day”, “Chi tiriamo in ballo”, “Il piacere dell’estate” e “Sereno Variabile”. Questa, probabilmente, è la sua trasmissione più celebre.

In tv non la vedevamo addirittura dal 2010, quando aveva condotto “Borghi e mestieri” su Leonardo TV. Strano un oblio del genere per una donna esuberante come Patrizia, che ha sempre sfruttato bene anche la propria avvenenza. Negli anni, infatti, ha posato nuda per diverse riviste erotiche tra le quali Playboy e Playmen.

Quella attuale al Grande Fratello VIP, comunque, non è la prima partecipazione a un reality di Patrizia Pellegrino. Nel 2004, infatti, è concorrente della seconda edizione de L’isola dei famosi, venendo però eliminata nel corso della settima puntata con il 43% dei voti.

L’operazione d’urgenza

Per quanto concerne la vita personale di Patrizia Pellegrino, sappiamo che la bionda campana ha avuto quattro figli dall’ex marito Pietro Antisari Vittori: Tommaso, Arianna, Riccardo (purtroppo deceduto a 10 giorni di vita) e Gregory, adottato in Russia, la cui vicenda è documentata nel libro autobiografico Per avere Gregory. Il 28 maggio 2005 si è sposata con l’imprenditore Stefano Todini, da cui però si è separata nel 2013.

Per lei, però, anche tanta preoccupazione e sofferenza. Non molto tempo fa, infatti, Patrizia Pellegrino si è dovuta operare d’urgenza per evitare il peggio a causa di un grave male. Alla showgirl, infatti, era stato scoperto un tumore al rene. Qualcosa di molto serio, quindi: “E’ un tumore dobbiamo operare, subito” le avrebbero detto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Patrizia Pellegrino, il dramma che l’ha segnata per il resto della sua vita | Troppa sofferenza

Fortunatamente, però, il cancro era in uno stadio ancora iniziale e quindi l’intervento ha potuto risolvere la situazione. E’ stata la stessa Patrizia a confermare la notizia. E, ovviamente, adesso, deve ciclicamente fare dei controlli per evitare ricadute. “Questa volta è andata bene, la paura si quieta, anche se la notte torna a mostrare la sua brutta faccia” ha rivelato a cuore aperto.