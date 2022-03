Suor Cristina ha cambiato drasticamente vita! | “Ho deciso di sposarmi”

Chi non ricorda la scatenata Suor Cristina, celebre da quando un incredulo J-ax l’ha voluta nel suo team della seconda edizione di The Voice of Italy? Sembrava aver deciso di rimanere lontano dai riflettori quando ha stupito tutti con una dichiarazione che nessuno si aspettava: “Ho trovato l’amore!”

Cristina, protagonista di svariati programmi televisivi e ormai volto noto della televisione italiana è rimasta per lungo tempo nell’ombra, forse in cerca di un segno che la conducesse nella strada più adatta a lei.

Il cammino religioso accanto a quello televisivo

La dolce sorella di origine siciliana, ha iniziato il percorso vocazionale nel 2009 nella sua città natale Ragusa, proseguendo per i successivi due anni in Brasile dove segue il cammino per il noviziato. Nel 2012 prende i voti nella congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia.

Ma proprio nello stesso anno decide di seguire la sua primordiale passione del canto ed esordisce in televisione in una emittente secondaria. Nel 2014 fa il suo indimenticabile esordio alla trasmissione di Rai due The Voice of Italy. Nello stesso anno, parallelamente, decide di rinnovare i suoi voti.

Il clamore che si è inevitabilmente smosso intorno al suo nome l’ha portata spesse volte a dover giustificare il suo ruolo, apparentemente scomodo, davanti ai riflettori. Suor Cristina ha sempre sostenuto che il canto fosse un modo di evangelizzare. Rivendica con decisione il diritto di vivere una vita assolutamente normale anche nei panni di una discepola di Dio. La musica, a suo dire, è un ottimo mezzo per arrivare ai cuori di grandi e piccini.

Dopo il suo primo singolo “Like a virgin”, cover del celebre brano di Madonna, sempre nel 2014 esce il suo primo lavoro discografico “Sister Cristina”, pubblicato dalla Universal Music Italia. Suor Cristina diventa famosa anche all’estero e oltrepassa i confini del successo sfondando in Francia, Giappone e persino negli Stati Uniti.

Nel 2019 partecipa anche alla quattordicesima edizione di “Ballando con le stelle”, talent show di Milly Carlucci su Rai 1, venendo eliminata nell’ottava puntata del programma.

Più volte, soprattutto agli albori della sua carriera, la sua incredibile voce e il suo coinvolgente carisma, ha fatto dubitare qualcuno che si trattasse realmente di una suora. Le critiche l’hanno colpita nel profondo, mettendo in discussione addirittura il suo credo e cercando di trovare qualche indizio per smascherare la sospetta messa in scena.

Ma suor Cristina prima di tutto si sente una donna assolutamente libera di poter praticare entrambe le sue vocazioni contemporaneamente: l’arte e la fede.

Il cambio di vita definitivo

Da due anni, però, la donna ha deciso di effettuare un drastico cambiamento della sua vita. Ha dichiarato di essersi sposata definitivamente con il suo primo amore: Cristo. La sua è una scelta dettata da una consapevolezza maggiore che l’ha portata a provare un amore ancora più profondo.

L’8 dicembre del 2020 ha rinnovato i voti nella chiesa di Sant’Ambrogio di Milano e ha dichiarato di voler mettere definitivamente da parte il mondo della televisione e di volersi dedicare esclusivamente alla fede in Dio.