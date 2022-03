Valeria Marini: quel sogno chiuso nel cassetto | Non lo ha mai realizzato e da anni la tormenta

Considerata un sex symbol, soprattutto negli anni ’90, ha avuto una lunga relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori

Una delle showgirl dalla carriera più lunga. A volte contestata, altre volte apprezzata. Valeria Marini, nel bene e nel male, ha sempre fatto parlare di sé. Oggi siamo in grado di svelarvi uno dei sogni nel cassetto che non ha mai realizzato. Un sogno che ha la maggior parte delle donne.

Nonostante a qualcuno non piacciano i suoi modi un po’ svampiti, Valeria Marini è sulla breccia del successo ormai da decenni. Oggi 54enne, lega il suo nome, soprattutto, alla sua partecipazione come primadonna agli spettacoli del “Bagaglino”. Si muove sempre tra gli atteggiamenti simpatici e quelli ammiccanti. Valeria Marini è fatta così. E, probabilmente, è stata ed è apprezzata, proprio per questo.

Nel corso della sua carriera ha anche lavorato come conduttrice di trasmissioni televisive, fra cui il 47º Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati. Dalla seconda metà degli anni duemila prende parte come concorrente a diversi reality show, come L’isola dei famosi, Grande Fratello VIP (per due volte), Temptation Island VIP e Supervivientes in Spagna.

Nella sua carriera, comunque, anche diverse interpretazioni cinematografiche, soprattutto per quanto riguarda le commedie all’italiana. Qualche titolo: “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo” (1993), “In questo mondo di ladri” (2004), “Operazione vacanze” (2012), “E io non pago – L’Italia dei furbetti” (2012).

Ma, ovviamente, la pellicola più importante, che l’ha resa famosa sul panorama internazionale è quella del 1996: “Bambola” di un maestro dell’erotismo come Bigas Luna.

Perché non ha mai avuto figli?

Ha avuto una lunga relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Considerata un sex symbol, soprattutto negli anni ’90, per le sue forme molto generose e per i suoi atteggiamenti ammiccanti.

Oggi siamo in grado di dirvi i motivi per cui Valeria Marini non ha mai avuto dei figli. Un sogno nel cassetto che la bionda showgirl non ha mai potuto realizzare.

Nonostante le relazioni avute negli anni, alcune, come abbiamo visto, famose, Valeria Marini non ha mai avuto figli. Non è successo perché, spesso, le sue relazioni si sono interrotte un attimo prima che si decidesse di mettere su famiglia.

Purtroppo, peraltro, negli anni Valeria Marini ha anche subito alcuni aborti. Alcuni dei quali mentre era legata a Vittorio Cecchi Gori. Ma uno, come lei stessa ha raccontato, in età giovanissima, addirittura da minorenne.

Vicende personali su cui è sempre bene mantenere un certo rispetto. Non possiamo quindi che augurare a Valeria Marini di realizzare quel sogno che hanno quasi tutte le donne: diventare mamma.