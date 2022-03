Piero Barone de Il Volo, sapete chi è l’ex fidanzata? La figlia di un personaggio molto più famoso di lui

Il Volo è un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono: Il 28enne Piero Barone, il 27enne Ignazio Boschetto e il 26enne Gianluca Ginoble

E’ uno dei componenti del sorprendente trio Il Volo. Negli ultimi anni hanno fatto irruzione sulla scena musicale, conquistando la critica e il cuore degli appassionati di musica. Ma uno dei tre membri de Il Volo, Piero Barone, ha avuto una fidanzata famosa. O, meglio, figlia di un personaggio molto famoso. Sapete chi è?

Il Volo è un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono: Il 28enne Piero Barone, il 27enne Ignazio Boschetto e il 26enne Gianluca Ginoble. Interpretano brani appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale.

Ma ciò che li rende unici è la capacità di arrangiarli in chiave moderna. In modo da piacere anche ai più giovani, ovviamente. Hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina.

Per loro le lancette del successo scoccano nel 2015, quando vincono il Festival di Sanremo con il brano “Grande amore”. Una canzone apprezzatissima che, infatti, li porta anche al terzo posto dell’Eurovision Song Contest.

Da quel momento un successo che li ha portati ad essere molto famosi e amati non solo in Italia, ma anche all’estero. Il culmine toccato alcuni mesi fa, quando il 5 giugno 2021 hanno tenuto un concerto all’Arena di Verona in onore del compositore italiano Ennio Morricone.

L’ex fidanzata

Non sappiamo se a Piero Barone interessi il calcio. Né se sia tifoso di qualche squadra in particolare. E, nella fattispecie della Juventus. Ma – non ci crederete mai – il nostro Piero Barone è stato fidanzato per diverso periodo con una giovane che, in un certo qual modo, è assai legata alla Juventus.

Stiamo parlando, infatti, di Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Questi, infatti, lega il proprio nome al club bianconero, avendo vinto moltissimo con quei colori.

Qualche mese fa, come sapete, la brusca e contestata interruzione del rapporto sentimentale tra Max Allegri e Ambra Angiolini. Che, come capita spesso in questi casi, è diventato di dominio pubblico. Con buona pace della privacy.

Ebbene, il tenore siciliano de Il Volo è stato legato sentimentalmente a Valentina, figlia di Max, nel precedente rapporto prima di Ambra. Valentina è nata a Roma il 5 luglio del 1995. Da qualche tempo, la bella Valentina non è più sui social. Da quello che sappiamo, comunque, non ama particolarmente i riflettori, né il mondo dello spettacolo.

E’ una studentessa della facoltà di Lettere all’Università Cattolica del Sacrocuore di Milano col sogno di diventare giornalista. Piero Barone e Valentina Allegri si sono lasciati qualche tempo fa.