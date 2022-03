Arisa, la malattia che le ha sconvolto la vita | Un disturbo difficile da gestire

La cantante Arisa ha rivelato di soffrire di una malattia da stress. Un disturbo che la influenza nel quotidiano.

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, è una delle cantanti più amate dal pubblico e nell’ultimo periodo è stata al centro della cronaca anche per aver ottenuto dei successi extra musicali. Ha infatti vinto la recentissima edizione di Ballando con le Stelle, in coppia con il ballerino Vito Coppola.

Una relazione, quella con il danzatore, che visto il loro feeling ha fatto più volte pensare anche che tra i due ci fosse di più che un semplice legame “ballereccio”. E lo stesso Coppola, in una recente intervista a Novella 2000, ha lasciato aperto uno spiraglio: “Non siamo solo amici, ma qualcosa di più. Siamo molto complici”.

Dal punto di vista della musica, invece, Arisa è stata la voce che ha chiuso le ultime Paralimpiadi invernali di Pechino dove ha cantato l’Inno di Mameli. La cantante è inoltre presentissima in radio con il suo ultimo singolo “Altalene”.

La genovese è inoltre ancora in tv, sempre su Rai 1, nel ruolo di giudice del programma “Il Cantante Mascherato” condotto da Milly Carlucci. Insieme a lei anche Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti.

E molto spesso, nel corso della sua carriera, a far parlare di Arisa sono stati i suoi look stravaganti. Ma dietro ad essi ci sarebbe una malattia.

Arisa, la malattia che la costringe a usare una parrucca

Sin dagli esordi sul palco di Sanremo, in cui ha partecipato per la prima volta nel 2009 vincendo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Sincerità”, è sempre apparsa con capigliature diverse.

E il motivo è stato spiegato dalla stessa cantante. Arisa ha infatti svelato di avere la tricotillomania, una malattia che porta a strapparsi i capelli a causa dello stress.

Da questo disturbo la sua decisione di indossare delle parrucche. A causa di questo problema ossessivo-compulsivo, la genovese ha così preso la decisione di tagliarsi i capelli a zero.

La patologia, causata da depressione o da stress, è di natura è cronica ma esistono anche delle terapie per curarla, da quelle comportamentali a quelle farmacologiche.

In passato Arisa ha anche postato una foto senza parrucca, invogliando i suoi follower a volersi bene: “Per le piogge di likes alla mia bella parrucca, farò i complimenti a chi l’ha fatta, ma io sono questa, che tu lo voglia o no. Io voglio essere quella che sono, amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione da parte tua”.