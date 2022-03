Christian De Sica, un riconoscimento così era d’obbligo | L’emozione dell’attore

E’ lo stesso popolare attore a informarci tramite il suo profilo Instagram: “Oggi ho avuto un regalo”. Assolutamente meritato

Non ha intrapreso la carriera di attore drammatico, come il grande padre Vittorio. Ma Christian De Sica è senza dubbio uno dei personaggi più amati e apprezzati sulla scena nazionale. Oggi arriva un riconoscimento che ha commosso il popolare attore. Che ha voluto condividere la sua emozione con noi.

Come detto, Christian De Sica è figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola María Mercader. E’ attivo sul piccolo e grande schermo fin dagli anni settanta.

Nei decenni successivi raggiunge la popolarità grazie alla partecipazione a numerose commedie di successo, in particolare i cosiddetti cinepanettoni, nei quali ha formato un’affiatata coppia comica con Massimo Boldi fino al 2005, riprendendola in seguito nel 2018.

Pressoché infinita la sequela di pellicole tutte da ridere in cui il nostro Christian ci fa divertire da decenni. Se escludiamo i film con Boldi, lo ricordiamo in “Ricky e Barabba”, “Grandi magazzini”, ma anche nella sega de “I pompieri”.

Sempre con quella parlata romana, quei comportamenti un po’ snob. Che lo hanno reso assai amato dal pubblico. Recentemente è nel cast del remake di “Altrimenti ci arrabbiamo”, con Edoardo Pesce e Alessandro Roja.

Per lui, comunque, anche alcune produzioni internazionali. Come “The Tourist”, del 2010, in cui recita al fianco di Johnny Depp.

Il riconoscimento

Insomma, per qualcuno forse non avrà fatto una carriera nemmeno paragonabile a quella di papà Vittorio. Ma oggi, all’età di 71 anni, Christian De Sica non ha nulla da invidiare in quanto a popolarità. E può permettersi di condividere con noi una grande soddisfazione. Che riguarda proprio Vittorio De Sica.

Nel 120esimo anniversario della nascita di Vittorio De Sica, infatti, Poste Italiane ha dedicato al grande attore e regista un francobollo della serie tematica “Le eccellenze italiane dello spettacolo”. Scomparso il 13 novembre del 1974, Vittorio De Sica è indimenticato. A lui si devono alcune delle pellicole di maggiore successo della storia del cinema italiano.

Tra i cineasti più influenti della storia del cinema, è stato inoltre attore di teatro e documentarista. È considerato uno dei padri del neorealismo e uno dei maggiori registi e interpreti della commedia all’italiana. I suoi film “Sciuscià”, “Ladri di biciclette”, “Ieri, oggi, domani” e “Il giardino dei Finzi Contini” hanno vinto l’Oscar al miglior film in lingua straniera, premio al quale fu candidato anche “Matrimonio all’italiana”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Christian De Sica, lo sfogo: “Sono dei cani”| “Avere milioni di followers non significa essere bravi..”

Insomma, un artista immenso che oggi, giustamente, Poste Italiane celebra. “Oggi ho avuto un bel regalo dalle POSTEitaliane” ha scritto sul proprio profilo Instagram, Christian De Sica.