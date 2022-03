Cristina Buccino, esagerata in spiaggia | Il mini costume è veramente esplosivo

Da showgirl a influencer: sui social non ha paura di mostrarsi in tutto il suo splendore, suscitando l’entusiasmo dei fan.

Nata e cresciuta a Castrovillari (in provincia di Cosenza), da ragazza si è trasferita a Roma con la famiglia. Cristina Buccino ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo dopo essere stata scoperta da un fotografo.

Terminati gli studi, ha cominciato a lavorare come modella, posando per diversi cataloghi e campagne pubblicitarie.

Successivamente ha esordito in televisione, con la trasmissione Tutto per Tutto, per poi passare al programma Artù di Gene Gnocchi.

Il successo

Si è fatta conoscere dal pubblico per la sua partecipazione a Veline, dove è arrivata in semifinale. Ha raggiunto la notorietà nei panni della professoressa a L’Eredità e nel reality show L’Isola dei famosi.

Finita al centro dei gossip in diverse occasioni per via delle sue storie, Cristina ha avuto una relazione con il tronista Cristiano Angelucci. Il loro amore è finito dopo 15 mesi, con un allontanamento da parte dell’influencer.

È arrivata poi la relazione con Claudio D’Alessio, figlio del celebre Gigi D’Alessio. I due si sono conosciuti dietro le quinte di Pechino Express.

Nel corso degli anni si sono diffuse diverse voci sulle presunte relazioni dell’influencer: da Alessandro Moggi a Colin Farrell, da Aleksandar Kolarov a Cristiano Ronaldo. Attualmente è fidanzata con il pugile Daniele Scardina.

Dopo aver raggiunto il successo diventando un volto del piccolo schermo, Cristina ha compiuto una decisione importante. Nel 2019 ha annunciato di voler abbandonare la televisione per dedicarsi alla sua carriera da influencer.

Oggi è nella classifica dei 100 influencer più seguiti in Italia. Il suo profilo Instagram conta 2,7milioni di followers, con i quali interagisce quotidianamente.

Le foto in costume

Nei suoi post, condivide scatti relativi al suo lavoro mostrando le collaborazioni con i diversi brand e la sua quotidianità: allenamenti, sport, moda e viaggi in location da sogno.

Recentemente ha fondato una linea di maschere di bellezza insieme alle sorelle, Maria Teresa e Donatella. Stiamo parlando della MCD Beauty Life, un progetto creato “su misura per le donne come noi” come affermato da Cristina.

L’influencer ha spiegato di essersi allontanata dalla televisione in quanto non la trova più stimolante o educativa. Grazie ai social ha l’opportunità di entrare direttamente in contatto con i suoi followers e di essere se stessa.

In questi giorni Cristina si è concessa una vacanza alle Maldive. Proprio nelle scorse ore ha voluto condividere uno scatto esplosivo con i followers.

L’influencer si è goduta la giornata di sole con indosso un costume della linea Amazuìn. Di colore nero, quest’ultimo esalta perfettamente le forme di Cristina che indossa un paio di occhiali da sole abbinati in una serie di pose che hanno lasciato tutti a bocca aperta.