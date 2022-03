Ilary Blasi, sono abituata ma questa volta è stato diverso | Ho dovuto dare spiegazioni

Ilary Blasi è stufa. La bella conduttrice é da tantissimi anni sulle pagine delle riviste patinate, ma oggi la situazione è differente. Le dinamiche familiari sono cambiate. E lei non ha resistito ed é esplosa in un durissimo attacco in diretta.

Essere la moglie di Francesco Totti é sicuramente impegnativo e Ilary lo sa ormai da vent’anni. L’interesse che attirano su di loro è, a volte, spropositato e crea destabilizzazione all’interno della famiglia.

La spettacolarizzazione del loro rapporto è iniziata già nel 2005 quando il matrimonio è stato trasmesso in diretta nazionale e seguito da milioni di telespettatori. La nascita dei loro tre figli è stata fonte di curiosità al pari dell’arrivo degli eredi al trono d’Inghilterra.

La sofferenza dei suoi ragazzi

Oggi però in casa non ci sono più tre bambini, ma dei ragazzi adolescenti che hanno sempre subito in silenzio tutto il clamore che girava intorno alla famiglia. Ilary e Francesco si sono battuti da sempre per evitare che i loro figli potessero soffrire per i continui pettegolezzi.

Ultimamente sembra che l’accanimento mediatico sia aumentato e non si fa altro che parlare di vicende piccanti sul conto della coppia romana. La showgirl e conduttrice è però esausta e ha riservato un duro attacco verso quei giornalisti che per, l’ennesima volta, hanno ricamato false notizie sul loro matrimonio.

Ospite da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Ilary Blasi ha tenuto a precisare che quelle su di loro sono perlopiù maldicenze che la mettono in seria difficoltà nei confronti dei suoi figli.

Ha spiegato l’imbarazzo nel quale si trovano giornalmente i ragazzi che, non più bambini, devono scontrarsi con la cattiveria della società nella quale crescono. Lo scudo che i genitori avevano costruito durante la loro infanzia non è più sufficiente a proteggerli e soprattutto Christian e Chanel, nel difficile e delicatissimo periodo dell’adolescenza, soffrono e si vergognano.

E poi c’è Isabel che, ancora nell’età dell’innocenza e dell’ingenuità, pone domande ai genitori, percepisce che qualcosa non va e si spaventa che la sua famiglia possa incontrare degli ostacoli che mettano in serio pericolo la loro serenità.

Ilary contro tutti

Per tutto questo Ilary si è infiammata di fronte alle domande della sua amica Silvia. Ha parlato di “una gigantesca figura di M…”, del sospetto che la foto allo stadio di suo marito Francesco Totti accanto a una ragazza sia stata frutto del perfido disegno di qualcuno.

Smentisce con durezza le fake news che la vogliono in crisi con suo marito. Dice di essere abituata al clamore mediatico, ma che con il passare degli anni la situazione é diventata insostenibile anche perché il coinvolgimento emotivo dei loro ragazzi si fa sempre più importante. Non resta che augurarsi che più spesso la gente si metta una mano sulla coscienza e risparmi, soprattutto i giovani, da ingiuste sofferenze.