Richard Gere, che scandalo! Anche lui cede al bollente vizio dei VIP

Richard Gere, il popolarissimo attore e attivista americano, torna a far parlare di sé. E’ stato incastrato dai paparazzi che con inequivocabili scatti lo hanno catturato in atteggiamenti maliziosi che hanno scandalizzato il pubblico.

Ultimamente l’affascinante attore ci ha abituati a vederlo nei panni del docile signore di mezz’età. Ma non è tutto come sembra! L’idolo di milioni di donne di tutto il mondo si è fatto sorprendere in atteggiamenti compromettenti che non avremmo mai immaginato.

Sono passati ormai quasi cinquant’anni da quando il cinema ha accolto lo statuario Richard Gere ai suoi esordi. Inizialmente è impegnato in ruoli secondari, come nella sua primissima interpretazione nel film In cerca di Mister Goodbar.

Ma come dimenticare il travolgente fascino delle successive pellicole che ha travolto i cuori di tutto il pubblico femminile? E’ quasi impossibile non essersi fatti coinvolgere dalla prestanza dei ruoli che interpreta in Ufficiale e Gentiluomo, Pretty Woman, Schegge di Paura e Chicago, pietre miliari della cinematografia mondiale.

La sua presenza fisica è supportata appieno dalla professionalità artistica e così, nel 2003 Richard conquista il Golden Globe, proprio grazie alla sua interpretazione di Chicago. Da sempre ha nutrito una grande passione per i film indipendenti, partecipando, nel 2012, nel ruolo di un senzatetto, al documentario Gli Invisibili.

Gere ha continuamente cercato di mantenere strettissimo riserbo riguardo la sua vita privata, ma, non sempre riuscito nell’intento. La sua vita sentimentale è stata piena di alti e bassi, di nuove frequentazioni e periodi di solitudine.

Negli ultimi anni, però, Richard non è potuto sfuggire agli occhi indiscreti della stampa. Lo hanno, più volte ritratto vicino alla sua giovanissima Alejandra Silva.

Silva è un’attivista politica e figlia di Ignacio Silva, l’ex vicepresidente del Real Madrid. Da sempre sostiene progetti no profit, come la Fondazione Rais per aiutare i senzatetto e Beautiful Life Fund, dedicata all’educazione dei bambini rifugiati o bisognosi.

E’ forse per questo che l’attore americano, da sempre impegnato in cause umanitarie e schierato a favore dei più deboli, è capitolato ai piedi della bella Alejandra.

La strana coppia

La differenza d’età dei due è abissale! Si parla di più di trent’anni. Anche Richard, quindi, dimostra di essersi lasciato andare e aver ceduto al vizietto dei vip ormai collaudato. Dopo Madonna e il nostrano Briatore, anche l’attore americano si è lasciato sedurre da una compagna appartenente addirittura ad un’altra generazione!

La coppia ormai è collaudata e i due sono insieme da anni, ma ancora si lasciano andare ad effusioni in pubblico come lo dimostrano gli scatti rubati che li ritraggono in un momento di assoluto relax sul loro yacht.

Da poco sposati, hanno già due figli. L’ultimo nato Alexander, venuto alla luce nel Febbraio del 2019. Si tratta del terzo figlio per Gere, dopo il 19enne Homer James (nato dal secondo matrimonio di Gere con Carey Lowell).