Sabrina Salerno, la camicia aperta ed il reggiseno in vista..si vedono i capezzoli!

Sabrina Salerno, questa volta, sembra voler giocare con la salute dei suoi fan. Posta sui social un suo scatto che lascia senza fiato i follower. La posa ammiccante mostra il suo fisico da urlo e lascia veramente poco all’immaginazione.

E’ riuscita un’altra volta a lasciare senza parole il suo pubblico. Il suo fisico è statuario come una volta. Gli anni per Sabrina non passano, merito sicuramente di molti sforzi, ma decisamente aiutata dalle mani di madre natura.

L’artista è nata come cantante, scoperta dal produttore discografico Claudio Cecchetto. Negli anni ’80 è stata un’icona della musica pop italiana conquistando un’enorme consenso di pubblico con album come Sabrina, super Sabrina e Over the top. Il suo più grande successo è senza dubbio quello che nel 1991 la vede, insieme a Jo Squillo paladina dei diritti femminili mentre intonano l’indimenticabile Siamo donne.

Anche la sua bellezza statuaria è stata sempre fonte di ammirazione e, a soli 15 anni, la Salerno conquista la fascia di Miss Lido è quella di Miss Liguria nella competizione nazionale di Miss Italia.

Fin dagli esordi nel mondo della musica, Sabrina Salerno ha però accompagnato la sua straripante sensualità con una dissacrante simpatia e con la capacità di saper ridere dei propri piccoli difetti.

Non si fatica a credere che la cantante, poi showgirl, abbia sfondato con facilità anche nel mondo del web. Oggi Sabrina é a tutti gli effetti un influencer. La sua pagina conta migliaia di follower che, anche grazie ai generosi post che la Salerno pubblica con immagini più che provocanti, sono destinati a crescere.

Il gioco che Sabrina Salerno fa con gli utenti di Instagram é un tira e molla dal sapore piccante. Lei pubblica continuamente foto e video da capogiro e loro si scatenano in commenti maliziosi e apprezzamenti diretti.

Tutto è iniziato quel giorno in cui durante una sua esibizione canora la maglia, forse un po’ troppo aderente, calò e mostrò in diretta il fisico di Sabrina come mamma l’ha fatto! Il magnetismo della cantante le ha portato uno stratosferico successo e ha fatto sì che gli ammiratori di tutte le età non perdano l’occasione di seguirla in ogni sua apparizione televisiva e non.

Le foto che infiammano il web

Gli ultimi scatti che la showgirl ha pubblicato non lasciano spazio alle critiche. Lo sguardo magnetico di Sabrina cattura l’interesse di migliaia di fan. Con una “mise” da sexy cowboy si mostra in atteggiamenti provocanti.

Sotto la giacca aperta un reggiseno nero che lascia intravedere gran parte delle sue forme. Impossibile resistere a tanta bellezza ed è per questo che la rete si infiamma e gli utenti si sbizzarriscono nei commenti più hot.