Belen Rodriguez, il ritorno di fiamma con Stefano De Martino è ufficiale | Porta la fede- VIDEO

E’ un tira e molla quello di Belen e Stefano de Martino che appassiona tutto il pubblico. Sono molti i fan della coppia che non vedono l’ora di rivederli di nuovo insieme. Ma forse è arrivato quel momento e a confermarlo è addirittura la stessa interessata con un video su Instagram.

Si sono conosciuti nel 2012 ad Amici, sotto gli occhi della galeotta Maria De Filippi. Il ballerino, è cosa nota, al tempo era fidanzato con la cantante Emma Marrone e Belen le ha letteralmente portato via Stefano.

La cantante ha sicuramente sofferto, ma si è tolta tutti i sassolini della scarpa quando, proprio sul palco del famoso talent show, ha intonato Bella senz’anima senza lasciar dubbi sulla destinataria del messaggio.

L’amore tra la Rodriguez e De Martino è stato fulminante. I due si sono sposati dopo neanche un anno e già nel 2013 è nato il loro erede, Santiago. La velocità con la quale hanno vissuto questa travolgente passione si è ritrovata anche nella separazione. Già nel 2015 la coppia si è allontanata lasciando tutti i loro fan allibiti.

Dopo altri quattro anni si è aperta una nuova puntata di quella che ormai sembra una telenovelas. Nel 2019 infatti c’è stato un ritorno di fiamma che ha portato Belen ha ricongiungersi al suo amato Stefano. La pace non si è raggiunta neanche in questo periodo e dopo pochi mesi la showgirl argentina ha rivelato ai suoi followers la seconda separazione.

Da quel momento non sono mancati episodi nei quali abbiamo potuto vedere i due molto vicini, ma i diretti interessati si sono sempre trincerati dietro un affetto amichevole e un rapporto civile soprattutto per la serenità del piccolo Santiago.

In questi giorni però la notizia si è fatta sempre più insistente. Sono aumentate le paparazzate che li vedono uno a fianco all’altra. Anche la sorella di lei, la celebre Cecilia, non si è risparmiata in commenti che hanno fatto intendere un riavvicinamento dei due.

Ha dichiarato di vedere la sorella più serena e di disprezzare chi l’ha sempre considerata una mangiauomini. Ha parlato di un amore che forse c’è sempre stato alludendo decisamente al conduttore e showman De Martino.

Tutti fan aspettavano un commetto dei protagonisti sull’intrigo amoroso e forse finalmente è arrivato! Proprio in questi giorni Belen ha pubblicato un video che la vede insieme alla sua secondogenita Luna Marie, davanti alla tv intente a seguire lo show di Canale 5, Amici, che vede impegnato Stefano nel ruolo di giudice.

Ma il particolare che sembra confermare definitivamente le voci del loro amore ritrovato é sicuramente la fede nuziale che Belen sfoggia sull’anulare sinistro. Non sembrano rimanere dubbi quindi sul loro ricongiungimento che tanto farà felice anche il loro piccolo bambino.