Bonus Benzina da 200 euro direttamente in busta paga | E’ automatico e non servirà fare domanda

Si stanno mettendo in pratica, in questi giorni, tutti gli interventi previsti dal decreto energia. La benzina, che fino a poche ore fa, superava in tutta Italia i 2 € al litro ora ha subito una riduzione di quasi 25 centesimi. Oltre a questo è in arrivo il bonus benzina che porterà un risparmio di 200 € sul costo del carburante.

Gli automobilisti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo già da qualche giorno quando é stato messo in pratica il taglio sulle accise che pesavano per il 55% – 57% sul costo finale di benzina e diesel.

È certamente una misura temporanea che però si è rivelata indispensabile per frenare l’aumento spropositato dei prezzi. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha dato il via all’attuazione di questi interventi che per il momento sono in programma fino alla fine di Aprile.

Nell’ultimo decreto, il governo Draghi ha voluto introdurre anche un bonus di 200 € per tutto l’anno sui rifornimenti. È una misura, questa, che è volta anche ad incentivare l’economia messa in ginocchio dai terribili eventi di questi anni.

Il bonus è completamente esentasse e perciò é riscuotibile nella sua totalità. È una misura studiata soprattutto per i lavoratori che utilizzano le autovetture private per recarsi in ufficio.

Il bonus è aperto a tutti i redditi

Il sostegno è indirizzato a tutti i lavoratori di qualsiasi categoria, indipendentemente dal reddito e dalla qualifica. Non sarà necessario presentare il modello Isee utile invece per molte altre richieste di sostegno economico.

In Italia sono già presenti dei benefici simili a quello ideato in questi giorni e si chiamano “fringe benefit”. Sono contributi secondari, ma che aiutano decisamente l’economia familiare di milioni di italiani.

La particolarità di questo premio è che non sarà direttamente il governo ad erogare gli aiuti, ma saranno le aziende a concedere il bonus che comparirà direttamente sulla busta paga con una cifra netta e non tassabile.

Non sarà necessario compilare alcuna domanda, né verranno richiesti determinati requisiti di accesso. Le aziende, che solitamente erogano voucher benzina ai propri collaboratori, potranno richiedere il benefit e girarlo completamente ai dipendenti.

Questi buoni saranno conferiti gratuitamente dalle aziende private e non andranno a modificare la formazione del reddito. Ciò significa che l’imponibile rimarrà sempre uguale, ma gli italiani potranno vedere crescere comunque la busta paga.

Leggi anche>>Caro bollette? La soluzione c’é! La decisione che ci farà tirare un sospiro di sollievo

È sicuramente un buon inizio, ma questa manovra probabilmente avrà bisogno di qualche ritocco poiché lascia fuori ancora le partite IVA, i collaboratori occasionali e i dipendenti pubblici che al momento non potranno usufruirne.