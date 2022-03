Jovanotti, quello che sta preparando per i fans è pazzesco! C’è ancora voglia di divertirsi

Recentemente, il duetto con Gianni Morandi è stato giudicato una delle cose più belle nell’ultima edizione del Festival di Sanremo

Negli anni è riuscito a passare dal rap e dal pubblico giovanile, ai testi più melodici e impegnati, con l’apprezzamento dei più adulti. E in mezzo, anche posizioni politiche e civili, nonché la televisione. E’ maturato tanto Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Ed ecco cosa sta preparando per i suoi innumerevoli fan.

Diventa famoso alla fine degli anni ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto. Dalla commistione di hip hop dei primi successi, tuttavia, Jovanotti si discosta ben presto avvicinandosi gradualmente al modello della world music (sempre interpretata in chiave hip hop e funky). Sono lontani ormai i tempi di “Serenata rap”, “Non m’annoio”, “Ragazzo fortunato”.

All’evoluzione musicale corrisponde un mutare dei testi dei suoi brani, che, nel corso degli anni, tendono a toccare temi sempre più personali, più tipici dello stile cantautorale italiano. Sono di questa stagione i pezzi “Per te”, “Fango”, “Mi fido di te”.

Parallelamente aumenta anche il suo impegno sociale e politico. Pacifista attivo, ha frequentemente collaborato con associazioni come Emergency, Amnesty International. Su questa linea il successo “L’ombelico del mondo”, ma anche la collaborazione con Luciano Ligabue e Piero Pelù per “Il mio nome è mai più”.

Il 27 maggio 2011 esce il singolo “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, che darà anche il titolo al varietà Il più grande spettacolo dopo il weekend di Fiorello. Jovanotti è ospite nell’ultima puntata della trasmissione, cantando una cover del brano con testo riadattato insieme al conduttore.

“Abbiamo voglia di vederci”

Recentemente, il duetto con Gianni Morandi sul palco dell’Ariston è stato giudicato una delle cose più belle viste nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Insomma, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, nonostante il passare del tempo (oggi ha 55 anni) non perde la voglia di divertirsi e far divertire.

Il 3 agosto 2019 si è svolta una delle prime tappe del “Jova Beach Party” a Fermo, località Casabianca. Dopo molte date in giro per tutte le spiagge italiane, il tour si è concluso all’aeroporto Linate di Milano, con circa 100.000 spettatori. E proprio il Jova Beach Party è l’argomento di uno degli ultimi post pubblicati da Lorenzo tramite il proprio profilo Instagram.

“Primo giorno di primavera e primo sold out a @jovabeachparty #marinadiravenna ❤️🙏🏼👏🙌 in arrivo nelle prossime ore nuovi soldout”. La prevendita della nuova stagione, quindi, va a gonfie vele. E Lorenzo se ne rallegra: “Grazie! questo è un segno chiaro che abbiamo voglia di vederci, di guardare avanti e di un appuntamento con la gioia e un grande rito collettivo per riprenderci i nostri corpi elettrici (come li chiama #waltwhitman)”.

Dobbiamo quindi aspettarci una grande estate con il Jova Beach Party: “Grandi giornate pazzesche di musica e avventura dalla mattina alla notte! Dal 2 luglio in giro. #avantitutta con la luce negli occhi e il ritmo nel cuore!” scrive infine Lorenzo Jovanotti.