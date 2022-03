Leonardo Pieraccioni, pronto a tutto pur di ricominciare: “prezzi modici no perditempo”- VIDEO

È ormai da più di un anno che Leonardo Pieraccioni aspetta per far uscire nei cinema il suo nuovo lavoro, Il Sesso degli Angeli. La pandemia, con la conseguente chiusura delle sale cinematografiche, lo ha messo in seria difficoltà. Oggi il regista è disposto a tutto pur di trovare un’occupazione che gli permetta di vivere come prima del Covid.

E’ tutto pronto e il 21 Aprile, finalmente, uscirà nelle sale la sua ultima fatica che lo vede impegnato come al solito sia nella regia che nell’interpretazione del personaggio principale. Mai come in questo periodo, però, Pieraccioni aveva sofferto per la mancanza di lavoro.

Ha dovuto rivedere tutti i suoi piani e riciclarsi, a volte, anche in apparizione televisive he in passato tanto temeva. La crisi esplosa dopo due anni di pandemia ha colpito anche lui e oggi sembra essere veramente stanco della situazione.

Il registra dei più grandi capolavori della commedia italiana, come Il ciclone, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Io e Marilyn e il suo primissimo I laureati, in questi mesi si è mostrato al pubblico più nella veste del padre della sua splendida Martina, che in quella dell’attore e regista.

Leonardo ha dovuto anche interrompere bruscamente lo spettacolo teatrale che portava in giro per tutta Italia insieme ai suoi colleghi e amici fraterni Carlo Conti e Giorgio Panariello. Le difficoltà che il mondo dello spettacolo e i lavoratori di questo campo hanno dovuto affrontare sono state quasi insormontabili e oggi sembra essersi rivelata, almeno in parte, la luce alla fine del tunnel.

Pieraccioni non sta più nella pelle e conta i giorni che lo separano dall’uscita nelle sale della sua ultima fatica. Il dubbio che però tutto possa essere rovinato da un’ulteriore ondata pandemica é sempre dietro l’angolo.

L’attore si è mostrato spesso sconsolato e demoralizzato, ma in questo periodo sembra disposto veramente a tutto pur di riiniziare a lavorare. Ha pubblicato in questi giorni un video che lo vede interpretare il ruolo di musicista seduto davanti ad un pianoforte.

Non ha mai nascosto infatti la sua passione per la musica e con questo post dichiara di voler tentare la fortuna anche come compositore. Si offre, in maniera più o meno scherzosa, come addetto alle colonne sonore di prossimi film di amici e colleghi.

E’ intento a comporre nuove melodie che pensa possano essere adatte per un lungometraggio ambientato addirittura in Scozia. L’idea non è male e, a dire la verità, Leonardo sembra avere della stoffa. Chissà se un semplice pomeriggio di musica si possa tramutare in una grande opportunità lavorativa che lo porti al successo anche nel mondo della melodie?