William e Kate, i sudditi si ribellano e “cacciano” la famiglia reale

Brutte notizie per William e Kate: il tour ai Caraibi programmato è iniziato malissimo. E potrebbe proseguire peggio

Doveva essere il tour per salvare l’unità dell’impero, o meglio del Commonwealth, in nome e per conto della regina, ma si è rivelata un’esperienza da incubo. Il principe William la consorte Kate Middleton hanno annullato una visita prevista per questo weekend in Belize. Ecco cosa è successo.

Si tratta del loro primo viaggio congiunto oltremare dall’inizio della pandemia di coronavirus. Gli ultimi mesi della famiglia reale non sono stati quindi semplici. Le voci sulle condizioni di salute della regina Elisabetta, infatti, si rincorrono continuamente. E la stessa è stata anche contagiata dal Covid. Ora la brutta esperienza di William e Kate.

Doveva essere la prima tappa di un tour nei Caraibi, ma è stata annullata a causa di “temi sensibili” legati alla popolazione, ha fatto sapere Kensington Palace senza fornire ulteriori dettagli. L’arrivo dei Cambridge nei Caraibi è stato, infatti, accolto con una piccola protesta, che però è stata sufficiente a fare saltare la prima tappa dei duchi in Belize. I residenti del paese di Indian Creek sono scesi in strada per protestare contro i «colonialisti», così Kate e William hanno dovuto cambiare percorso.

E’ stato infatti il Daily mail a rivelare che gli abitanti di un villaggio, che la coppia avrebbe dovuto visitare domani, hanno manifestato per opporsi alla visita. Il villaggio di Indian Creek è in lite da tempo con l’organizzazione caritatevole ‘Flora e Fauna’ in cui William è coinvolto per una proprietà contestata. I residenti quindi, come gesto simbolico, si sono opposti all’atterraggio dell’elicottero con i reali sul campo di calcio del villaggio, stando ancora al Daily Mail.

Il viaggio non è iniziato come doveva

A Belize City e nei villaggi vicini William e Kate sono stati accolti con canti e balli, e come al solito i duchi hanno “retto la scena”, gustando cioccolato e mostrandosi divertiti dai balli e dalle usanze locali: “George e Charlotte ne andrebbero pazzi!”. Ma se il buongiorno si vede dal mattino…

Peraltro, la prossima tappa è la Giamaica, ma anche lì il percorso di William e Kate non dovrebbe essere semplicissimo. La situazione, nel Paese, è abbastanza ostile. Ad accoglierli Will e Kate troveranno una lettera firmata da letterati e politici locali nella quale si chiede ai britannici “di riparare ai danni della schiavitù”. Una questione decisamente non da poco.

L’ultima tappa sarà poi Bahamas, nella speranza di trovare un clima più disteso. Di certo, il precedente di Barbados, lì accanto, diventata repubblica solo quattro mesi fa non promette nulla di buono. A Kate e William non resterà che sperare nel miracolo.